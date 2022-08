As raças caninas mais fofas e com pelos mais macios

As raças caninas com pelos mais macios Imagem: Pexels

Uma das características que mais chamam a atenção em um cãozinho é seu pelo e caso ele for macio e fofo, a vontade é de acariciar o pet e nunca mais soltá-lo. E se é exatamente isso que você quer fazer quando adotar um animal de estimação, fique ligado nas raças a seguir, pois elas são as que apresentam os pelos mais macios.

Bearded collie

Seus pelos não são apenas macios, mas também compridos. A raça de pastoreio foi pensada para cuidar de gados. É um cão muito amigável e companheiro, mas gosta muto de latir. Outra característica um tanto quanto negativa é que seus pelos longos precisam de escovação diária e idas frequentes ao petshop.

Poodle

A raça é muito vista em filmes e seriados e eles não são apenas “um rostinho bonito na televisão”, pois também se mostram muito inteligentes e são uma das raças com maior tempo de vida. Uma vantagem do Poodle é que eles quase não soltam pelos, sendo indicados para pessoas com alergias.

Keeshond

Oriundos da Alemanha, essa não é uma raça muito conhecida, apesar de chamar muita atenção pelo volume de pelos. Esses cães são de porte pequeno, um pouco mais altos que seus familiares da raça Lulu da Pomerânia. O Keeshond pode se mostrar muito afetuoso e apegado aos humanos.

Esquimó Americano

Também de pelagem densa, assim como o Lulu da Pomerânia e o Keeshond, o Esquimó Americano é muito amigável, até mesmo com estranhos. Pela personalidade e inteligência, é muito indicado para lares com crianças, cães e gatos.

Samoieda

Possuem pelos branquinhos que suportam altas temperaturas. Eles gostam de se movimentar bastante e passam horas brincando, por isso é preciso espaço e tempo de sobra para gastar com eles. É ideal para uma família esportista.

