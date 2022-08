Android 13: nova versão do sistema promete mais privacidade e personalização

Após meses de expectativa, chega ao mercado o Android 13. A nova versão do sistema operacional do Google para celulares promete melhorias em privacidade, mais opções de personalização e possibilidade de integração com outros dispositivos da empresa, como acontece no sistema Apple.

No quesito segurança, o novo sistema traz mais restrições em relação a fotos e vídeos. Se antes os apps poderiam ter acesso à toda a biblioteca, agora o usuário pode optar por escolher álbuns e arquivos específicos.

A área de transferência também foi alterada para aumentar a segurança: informações sensíveis - como email, endereço, número de celular ou dados de login - serão excluídas do crtl+v após um período de tempo.

Já em relação à integração, o Google garante que todos os aplicativos de mensagem - WhatsApp, Line, WeChat, Signal e o próprio SMS - tem melhor integração com tablets e Chromebook. Também afirma que até o fim deste ano será possível sincronizar o copia-e-cola entre celulares e tablets.

Por último, a personalização se dá com um controle melhor das notificações - apps precisarão pedir permissão para enviar alertas, em vez de mandar por padrão -, possibilidade de ajustes de idiomas distintos para cada aplicativo e o (provavelmente) mais aguardado de todos: a personalização de ícones para manter todos no mesmo estilo.

Internamente chamado de Tiramisu - cada versão do Android tem um codinome de doce - o sistema havia sido anunciado em fevereiro deste ano. Após um breve período na versão beta, ele começa a ser disponibilizado em celulares das linhas Pixel, do próprio Google.

Os próximos dispositivos a receberem o Android 13 são das linhas Samsung Galaxy, Asus, HMD (Nokia), iQOO, Motorola, OnePlus, Oppo, Realme, Sharp, Sony, Tecno, Vivo e Xiaomi.

