A imagem rara do planeta Mercúrio captada pela espaçonave Messenger da NASA; registro revelador e único

Para ver os detalhes da bacia Caloris de Mercúrio, a espaçonave Messenger da Agência Espacial Americana (NASA) fez imagens do planeta nas melhores condições para ver as variações de brilho.

Como detalhado pela NASA, por meio de comunicado, essas imagens foram transformadas em uma composição de cores aprimoradas e combinadas com um registro monocromático para fazer este mosaico de 2014.

Isso permite combinar características geológicas com propriedades de cor.

Por exemplo, as lavas que inundaram a bacia aparecem em laranja, enquanto as crateras que apareceram após a inundação de lava são azuis.

A imagem rara do planeta Mercúrio captada pela espaçonave Messenger da NASA

Como detalhado pela NASA, a Messenger foi a primeira espaçonave a orbitar Mercúrio.

Os sete instrumentos científicos da espaçonave e a investigação científica de rádio ajudaram a desvendar a história e a evolução do planeta mais interno do Sistema Solar.

Nos mais de três anos de operações orbitais da missão, a sonda espacial Messenger da NASA adquiriu mais de 250 mil imagens e outros conjuntos de dados

Registro revelador e único do planeta Mercúrio

Como informado, a Bacia Caloris se estende por toda a imagem, com crateras marcando a superfície. O centro é principalmente laranja, enquanto as bordas ao redor são de um azul profundo.

Ainda de acordo com as informações, as cores ajudam a distinguir diferentes características geológicas. Confira registro:

Texto com informações da Agência Espacial Americana