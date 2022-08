4 perfumes masculinos NACIONAIS que as mulheres AMAM sentir Imagem: Pexels

Nem sempre você utiliza o perfume para que os outros sintam e você pode muito bem se sentir cheiroso, independentemente da opinião das outras pessoas. E para isso, existem fragrâncias mais suaves e intimistas. Porém, na contra mão disso existem aromas feitos especialmente para chamar a atenção. E se você está procurando um perfume nesse segundo estilo, confira a lista a seguir elaborada pelo youtuber Luis Jordão, com perfumes masculinos que as mulheres amam sentir nos homens.

Homem Verum - Natura

Lançado em 2018, o aroma desse perfume lembra o importado CH Man, de Carolina Herrera. Mistura acordes adocicados com couro, deixando a fragrância totalmente elegante, sendo ideal para momentos romãnticos.

As notas de topo são Sálvia, Pimenta Preta e Noz-moscada. As notas de coração são Folha de Violeta, Âmbar e Jasmim e as notas de fundo são Camurça, Copaíba, Baunilha, Vetiver, Íris, Cashmeran, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Origine Un - In The Box

Também possui uma nota de couro que deixa a fragrância quente, mas aromática, graças às flores também presentes, inclusive a lavanda faz com que as mulheres se atraiam pelo aroma, que se mostra confortável nesse perfume.

As notas de topo são Gengibre, Pimenta Rosa, Pera, Limão Siciliano e Lavanda. As notas de coração são Canela, Madeira de Cashmere, Couro, Cedro e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Tabaco, Âmbar e Almíscar.

Quasar Brave - O Boticário

Se você prefere uma fragrância que refresca, mas sem perder a elegância, essa é a mais indicada. Seu aroma lembra o importado Sauvage, da Dior, porém com um preço bem mais acessível. É ideal para ser utilizado em dias mais quentes.

As notas de topo são Pimenta, Bergamota, Lavanda, Pera, Toranja e Rosa. As notas de coração são Chá Preto, Gerânio e Magnólia e as notas de fundo são Âmbar, Cedro, Sândalo, Musgo de Carvalho e Patchouli ou Oriza.

Amyi VIII - Amyi

Se tratando de perfumes de nicho, ou seja, mais exclusivos, essa fragrância nacional mostra seu diferencial. Possui uma nota de couro mais ‘sujo’, deixando a fragrância mais potente, com alta fixação e projeção. Sendo o mais indicado da lista para chamar a atenção de longe.

As notas de topo são Framboesa, Tomilho Vermelho e Sal Marinho. As notas de coração são Camurça branca e Flouve e as notas de fundo são Olíbano, Âmbar e Sândalo.

