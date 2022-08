Você tem olhos de predador? Encontre o cavalo-marinho camuflado

Cavalos-marinhos chamam a atenção por serem muito diferentes dos outros tipos de peixes. Justamente por isso, eles precisam aprender técnicas de camuflagem para fugir de atuns, raias, pinguins e outros predadores.

Neste desafio visual, você deve encontrar o cavalo-marinho pigmeu que está escondido no meio desse coral.

Será que você consegue encontrá-lo?

Veja a imagem novamente:

Você consegue encontrar o cavalo-marinho? (Foto: Caters News Agency)

O desafio foi publicado originalmente pelo portal The Sun US. Achou complicado? Uma dica é buscar pelos olhos pretos do animal, que se destacam entre os tons de laranja.

E agora, você conseguiu achar?

Confira a resposta:

Você consegue encontrar o cavalo-marinho? (Resolução) (Foto: Caters News Agency)

