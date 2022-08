Veja 5 perfumes femininos cheirosos, mas discretos

Você é uma mulher mais discreta, que gosta de passar despercebida pelos lugares, mas que ama utilizar perfumes? Então você precisa de uma fragrância que combine com o seu estilo. Confira a seguir 5 perfumes cheirosos, mas que são discretos. A lista foi feita pelo canal do Youtube ‘Aromas e Cheiros’.

Delicata - Tiê Perfumes

Conforme o próprio nome diz, essa fragrância pertence a uma casa de perfumes nacional. Seu aroma floral frutado possui: Notas de Topo em Cereja, Pimenta Rosa, Limão e Morango. Notas de Coração: Peônia, Frésia, Jasmim, Avelã, Canela e Pera e notas de Base em Baunilha, Almíscar e Âmbar.

Kaiak Aventura - Natura

Um perfume intimista, que só quem for te abraçar vai conseguir sentir o cheiro. As notas de topo são Bergamota, Mandarina, Notas Verdes, Notas Ozônicas, Pimenta Rosa e Toranja. As notas de coração são Peônia, Jasmim, Rosa, Lírio-do-Vale e Lírio e as notas de fundo são Almíscar, Sândalo, Cedro e Âmbar. Seu aroma lembra Tommy Girl, de Tommy Hilfiger.

Aqua Bella - La Rive

Esse perfume importado traz um aroma mais refrescante e aquático, com o uso indicado para dias mais quentes. É inspirado em Acqua di Giò, de Giorgio Armani. As notas de topo são Hortelã e Limão. As notas de coração são Jasmim, Peônia e Pimenta Rosa e as notas de fundo são Açúcar mascavo, Cedro e Ládano. Possui uma projeção média, com a reaplicação sendo indicada, caso você queira se manter perfumada por mais tempo.

Ekos Flor da Manhã - Natura

Possui um aroma cítrico suave, ideal para usar de manhã. As notas de topo são Notas Verdes, Laranja, Bergamota, Limão, Toranja, Mandarina, Gengibre e Maçã. As notas de coração são Priprioca, Lírio-do-Vale, Pataqueira, Jasmim e Violeta e as notas de fundo são Copaíba, Cedro, Âmbar, Almíscar, Cashmeran e Baunilha.

Mystere Paris - Fiorucci

É uma fragrância contratipo do clássico importado Olympéa, de Paco Rabanne. Seu uso é ideal para o dia-a-dia.

