Por que os gatos não gostam de carinho na barriga?

Gatos são animais de estimação com temperamento forte. Claro, eles também podem ser muito carinhosos, mas de uma coisa é certa: se você encostar em sua barriga, o arranhão e quase certeiro. Mas por que será que isso acontece? Confira a seguir os motivos dos gatos não gostarem de carinho nessa região do corpo de acordo com o blog Petz.

A situação é até mesmo curiosa pois, ao acariciar um gato, a primeira atitude dele é virar de barriga para cima. Alguns tutores até imaginam que isso é um pedido para que seja feito o cafuné também na sua barriga, mas na verdade, o felino apenas está demonstrando que se sente relaxado. Contudo, mesmo estando seguro, a barriga é um local sensível, por isso a primeira reação do seu pet provavelmente vai ser se virar ou até mesmo te arranhar.

Mesmo sendo animais domésticos, os gatos descendem de gatos selvagens, e ainda mantêm parte dos hábitos deles. Proteger a barriga é apenas um desses comportamentos. Na natureza, em situação de disputa, a região é o principal ponto de vulnerabilidade.

Como acariciar um gato?

É importante entender que o comportamento de proteger a barriga não é uma regra e, dependendo das características do seu gato de estimação, ele pode até mesmo amar esse tipo de contato. Contudo, de forma geral, existem outros pontos mais comuns onde os gatos costumam de ser acariciados, como a arte super da cabeça, embaixo do queixo ou na base da cauda. Mas tome cuidado porque eles também odeiam que humanos encostem no seu rabo.

