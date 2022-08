Os signos que guardam amores que não deram certo

Quando o assunto são os amores que não deram certo, cada pessoa tem o seu processo de finalização e cura. No entanto, alguns signos podem permanecer mais tempo neste ciclo de dor quando ainda não atingiram a sabedoria de deixar partir.

Confira quais são:

Touro

O taurino tem uma mente e um coração que costuma guardar muitos vestígios emocionais e dos momentos que viveu com alguém. Por isso, os relacionamentos que não deram certo também ficam marcado em suas vidas. Quando se apaixona, ele pode desenvolver a relação de forma rápida, mas intensa, o que pode render em conexões pouco compatíveis, mas que mesmo assim fizeram trocas profundas.

Gêmeos

O geminiano não gosta de esquecer suas experiências e pode deixar que elas estejam presentes por muito tempo em suas vidas, mesmo que sejam dolorosas. No amor, ele pode embarcar logo cedo em histórias complicadas e confusas, que funcionam mais em sua mente do que na vida real. Mesmo com diversas tentativas, ele inclusive pode voltar a deixar seu caminho cruzar com estas pessoas.

Leão

Apesar de muito confiante e não querer manter aquilo que o fere em sua vida, o leonino pode guardar os amores que não deram certo em seu coração. Ele tem expectativas altas e flerta logo com muitas expectativas, por isso tende a construir alguns romances com a ilusão como base. Essas experiências ficam marcadas, porque muito gira em torno da idealização e a realidade pode ser ignorada.

Peixes

O pisciano pode ter finalizações firmes em sua vida, mas isso pode ser mais raro quando as experiências ainda estão sendo acumuladas. Ao se tratar de amor, ele pode dar muitas chances e cultiva sentimentos profundos que nem sempre tem coragem de revelar ou espaço para compartir com o outro. Em meio às palavras não ditas e emoções não expressadas, muito fica na memória e nas reflexões. Alguns costumam ter dificuldade para dizer não quando alguém retorna em suas vidas.

