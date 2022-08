Não subestime uma dor de estômago: saiba quais são os sintomas que podem indicar que você sofre de pancreatite

A pancreatite é uma inflamação do fígado que ocorre quando as enzimas digestivas produzidas começam a ‘comer’ o próprio pâncreas. Quem possui essa condição inicialmente começam a sofrer com dores no estômago e na parte superior do abdômen e acaba se espalhando pelas costas.

Embora esse primeiro sintoma seja inofensivo e pouco preocupante, é preciso ficar atento pois, caso não tratado em tempo, pode gerar graves complicações.

O pâncreas é um órgão que ajuda a controlar o açúcar no sangue através da produção de insulina. Quando a inflamação acontece, chamada de pancreatite, ocorre também o mal funcionamento do sistema digestivo. Conforme explicado no Medline Plus, um dos fatores de risco da doença são os cálculos biliares, uma espécie de ‘pedra’ endurecida formada por fluidos de alimentos. Nesse caso, a inflamação ocorre quando esses cálculos ficam presos no duto biliar ou pancreático.

A pancreatite também pode ser gerada a partir do consumo excessivo de álcool, tabagismo, distúrbios genéticos, doenças autoimunes ou ainda em pela quantidade excessiva de cálcio ou gordura no sangue.

Sintomas

De acordo com o site Meganotícias, a doença costuma aparecer apenas por alguns dias. Caso ela dure semanas, é conhecida como pancreatite aguda, e os sintomas são:

Dor na parte superior do abdômen;

Dor abdominal irradiando para as costas;

Incômodo ao tocar o abdômen;

Febre;

Pulso rápido;

Náusea;

Vômito.

LEIA TAMBÉM: Zolpidem: esses são os efeitos colaterais do remédio utilizado para combater a insônia

Ainda é possível que a condição cause diminuição gradual de funções do pâncreas, nesse caso chamada de pancreatite crônica, com alguns outros sintomas:

Dor na parte superior do abdômen;

Dor abdominal que piora depois de comer;

Emagrecer sem uma dieta específica para isso;

Fezes oleosas e fétidas (esteatorreia).

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Em caso de dúvidas, busque um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ 3 hábitos que prejudicam o estômago e talvez você não saiba

⋅ Como não passar mal andando de carro ou transporte público?

⋅ As separações de dedos podem ajudar e muito no nosso bem-estar