Esses sinais CLAROS mostram que você achou o amor da sua vida

Quando você menos espera, o amor da sua vida pode aparecer de surpresa. Porém, depois de tanto sofrer por outras desilusões, você provavelmente vai pensar bem antes de ter certeza que, definitivamente, encontrou a pessoa certa. Nesse momento, muitas dúvidas irão surgir e é capaz até de você deixá-lo escapar por insegurança e com medo de que as coisas acabem dando errado novamente.

Para abrir seu coração novamente, é preciso refletir sobre essa nova pessoa e as atitudes que ela demonstra. Por isso, confira a seguir 9 sinais nítidos que você encontrou a pessoa certa.

A química de vocês é forte e não sumiu após os primeiros dias ou meses;

Vocês conversam sobre tudo, todos, nunca fficam sem assunto e não escondem segredos;

A pessoa ainda te ama e você também a ama mesmo em situações de discussões, onde alguém foi irracional;

Vocês costumam rir das mesmas coisa e se divertem juntos;

Seus valores são muito parecidos, seja no ambiente familiar ou pensamentos culturais;

Você pode ser quem você é ao lado dessa pessoa, mostrando seus defeitos e inseguranças sem que ela te julgue;

Vocês possuem a mesma visão política e de vida;

Vocês gostam dos amigos e familiares dela e vice-versa;

Você é ‘viciado’ nessa pessoa e ama passar o tempo ao lado dela.

Como descobrir, de fato, se é amor?

“Sabemos que não estamos apenas apaixonados pelo nosso interesse amoroso quando vai além dos primeiros meses. É por isso que é sempre uma boa ideia conhecer alguém muito bem para trabalhar no sentido de construir intimidade e confiança”, diz a terapeuta de relacionamento, Lizandra Leigertwood. Já outra especialista, a pesquisadora e terapeuta sexual Laura Vowels, diz que o amor não aprece de repente e que ele cresce com o tempo, com respeito, comunicação e confiança. “Não há um momento de luz quando se trata de amor”.

