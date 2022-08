O ‘jogo da forca’ pode ser um desafio interessante. A atividade ajuda na habilidade associativa. Ao seguir as dicas, você pode imaginar qual é o resultado, com base nas associações realizadas.

Abaixo, você verá um quadro exposto, com apenas algumas letras inseridas. Claramente, é difícil mensurar o que poderá ser à primeira vista. Contudo, analise bem o quadro e tente adivinhar. Confira:

Adivinhe qual é o animal no quadro em 1 minuto e descubra se possui olhar analítico (Metro World News)

Dicas

Se você acredita ter chegado ao resultado, sem ao menos ter conferido às dicas, tiramos o chapéu para seu desempenho. Sem contexto, adivinhar o que pode estar no quadro é um completo tiro no escuro. Caso não tenha descoberto do que se trata, vamos às dicas do desafio.

Dica número 1: É um animal gigantesco.

Dica número 2: Vive embaixo d’água!

Não encontrou? Veja abaixo mais algumas letrinhas inseridas na imagem. Quem sabe agora sua mente não colabore um pouco mais?

Adivinhe qual é o animal no quadro em 1 minuto e descubra se possui olhar analítico (Metro World News)

Dica número 3: Embora viva no mar, o animal em questão é mamífero, da família Cetacea.

Chegou ao resultado? Não? Abaixo você confere a resposta!

Resposta: BALEIA

Adivinhe qual é o animal no quadro em 1 minuto e descubra se possui olhar analítico (Metro World News)

Apenas 5% das pessoas conseguem adivinhar o animal no quadro em 30 segundos

Outro ‘jogo da forca’ relacionado a animais chegou ao Metro World News e apenas 5% dos que fazem o teste são capazes de encontrar o animal em 30 segundos. Você faz parte desta porcentagem? Descubra ao analisar a figura abaixo!

Apenas 5% das pessoas conseguem adivinhar o animal no quadro em 30 segundos (Metro World News)

Para conferir se a resposta que você entregou está correta com a do teste, clique neste link e confira agora mesmo!

