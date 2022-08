5 perfumes masculinos fáceis de agradar

Se você não entende muito de perfumes, com certeza tem a preocupação de não gastar dinheiro com um perfume que não vai te agradar, principalmente em fragrâncias importados, que dependendo da marca e da fama, podem apresentar um valor de mercado mais elevado.

Pensando nisso, o canal do Youtube ‘Adriano Indica’ separou uma lista com perfumes masculinos importados que são fáceis de agradar, sendo indicadas principalmente para você utilizar como assinatura. Confira a seguir.

Starwalker - Montblanc

Lançado em 2005, Starwalker pode ser utilizado no dia-a-dia e em qualquer ocasião, como trabalho, faculdade ou até mesmo um encontro. Seu uso também funciona em qualquer estação do ano. As notas de topo são Bambú, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Sândalo, Almíscar Branco e Cedro. As notas de fundo são Gengibre, Resina de Abeto, Noz-moscada e Âmbar.

Boss Bottled - Hugo Boss

Foi lançado em 1998 e se tornou um clássico da perfumaria masculina. É um perfume um pouco mais adocicado, logo apresenta mais sensualidade. As notas de topo são Maçã, Ameixa, Bergamota, Limão, Musgo de Carvalho e Gerânio. As notas de coração são Canela, Mogno e Cravo e as notas de fundo são Baunilha, Sândalo, Cedro, Vetiver e Oliveira.

LEIA TAMBÉM: Veja 5 perfumes femininos cheirosos, mas discretos

Versace Pour Homme - Versace

Fácil de agradar, tanto para quem usa quanto para quem sente. É o tipo de perfume que transmite um aroma de limpeza e sofisticação, além de sensualidade. Se você nunca sentiu o seu aroma e quer arrisca uma compra no ‘blind’, ou seja, ‘às escuras’, essa é a fragrância mais indicada. As notas de topo são Limão, Bergamota, Néroli e Rosa Centifolia. As notas de coração são Jacinto, Cedro, Sálvia Esclaréia e Gerânio e as notas de fundo são Fava Tonka, Almíscar e Âmbar.

Mr. Burberry - Burberry

Se você busca por uma fragrância diferente, mais suave e com um aroma de ‘jovem rico’. As notas de topo são Toranja, Cardamomo, Estragão e Hortelã. As notas de coração são Cedro, Folha de Vidoeiro, Noz-moscada e Lavanda. e as notas de fundo são Vetiver, Madeira Guaiac, Sândalo, Madeira de Âmbar, Benjoim e Musgo de Carvalho.

Acqua di Giò - Giorgio Armani

Essa é uma fragrância refrescante, ideal para dias de calor intenso, mas que combina com qualquer ocasião, sendo um dos perfumes frescos mais conhecidos do mundo. As notas de topo são Lima, Limão, Bergamota, Jasmim, Laranja, Mandarina e Néroli. As notas de coração são Notas Oceânicas, Jasmim, Calone, Pêssego, Frésia, Jacinto, Alecrim, Cyclamen, Violeta, Coentro, Noz-moscada, Rosa e Resedá e as notas de fundo são Almíscar Branco, Cedro, Musgo de Carvalho, Patchouli ou Oriza e Âmbar.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 perfumes NACIONAIS que todo homem deveria ter