Zolpidem: esses são os efeitos colaterais do remédio utilizado para combater a insônia

Mesmo muitos não levando a sério, a leitura da bula dos remédios é importante para verificar os possíveis efeitos colaterais que você pode ter ao consumir o medicamento. O Zolpidem, por exemplo, é um remédio hipnótico utilizado no tratamento de adultos que sofrem de insônia e possuem dificuldades para dormir ou continuar dormindo. Segundo o site Tua Saúde, ele age direto no centro do sono do cérebro, causando sedação e ajudando na manutenção e qualidade do sono.

Recentemente, um jovem bombou nas redes sociais após relatar que fez o uso do remédio, começou a alucinar e acabou fazendo uma compra de R$ 9 mil reais. Conforme a conversa publicada, ele adquiriu dois pacotes de viagem área. Ele e ainda disse aos amigos que era “neto da rainha de Gênova”, mas que não se lembrava de nada e só percebeu a cobrança da fatura do seu cartão no outro dia.

Ainda de acordo com o site especializado em saúde, a medicação não deve ser tomada por um longo período de tempo, pois o individuo que faz o uso pode a se tornar dependente. O uso também deve ser feito apenas com indicação médica, porém muitas pessoas acabam utilizando sem indicação.

Possíveis efeitos colaterais

Os efeitos colaterais mais comuns são agitação, pesadelos, sonolência, dor de cabeça, tontura, insônia, amnésia anterógrada, diarreia, náusea, vômito, dor abdominal, dor nas costas, infecção do trato respiratório inferior e superior e cansaço. Para diminuir o risco desses sinais, é preciso utilizar apenas a dose indicada pelo médico e pelo tempo correto. Também é necessário evitar álcool, opioides, benzodiazepínicos e outros remédios com efeitos sedativos.

Pode causar alucinações?

Conforme o relato no Twitter e em outros casos, é possível que o remédio cause alucinações, sonambulismo e outros comportamentos sem que a pessoa se lembre o que aconteceu no dia seguinte. Caso essas atividades forem observadas, é preciso cortar o uso imediatamente.

ATENÇÃO!

Este texto tem como objetivo apenas informar, e não diagnosticar nenhuma doença. Caso tenha dúvidas, procure um médico e nunca faça o uso de medicamentos sem prescrição.

