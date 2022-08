WhatsApp faz mudança no app e vai liberar novo recurso de personalização; confira novidade

Os avatares são uma nova maneira de personalização no WhatsApp, disponível em uma atualização futura do app de mensagens.

O novo recurso será liberada para os sistemas operacionais Android, iOS e Desktop, como detalhado pelo site especializado Wabetainfo.

WhatsApp faz mudança no app e vai liberar novo recurso de personalização

Graças a esse recurso, o usuário poderá usar um avatar como ‘máscara’ ao fazer chamadas de vídeo em um futuro muito distante e como adesivo para compartilhar com seus amigos.

Mas há um recurso adicional que os avatares oferecerão aos usuários: a capacidade de configurar um avatar para usar como foto de perfil.

Crédito (Reprodução Wabetainfo)

Como é possível ver em uma captura de tela (feita no app), o usuário poderá escolher o avatar perfeito para personalização.

Como informado pelo site especializado, além disso, o usuário também poderá escolher uma cor de fundo para usar na foto do perfil.

Observe que, mesmo que a captura de tela seja tirada do WhatsApp beta para o sistema Android, a capacidade de configurar a foto do perfil do avatar também estará disponível na versão beta para iOS e Desktop.

Ainda de acordo com as informações, não sabemos quando esse recurso será lançado, pois está em desenvolvimento. Provavelmente será lançado para os usuários em um futuro muito distante, pois está em um estágio inicial de desenvolvimento.

Texto com informações do site Wabetainfo