Skincare: Este é o truque baratinho usado por Kate Middleton que você precisa conhecer

Mãe de três filhos, a duquesa de Cambridge está extremamente impecável em todas as ocasiões. Kate Middleton simplesmente consegue ter uma pele brilhante e com poucos sinais de envelhecimento. Sabemos que a duquesa tem uma rotina de exercícios físicos e uma boa dieta, mas não para por aí.

Kate tem um truque super simples que talvez você ainda não saiba, mas que está ao seu alcance. Um truque fácil e, o melhor, barato para que você também possa exibir uma maravilhosa pele por onde passar.

Tudo que você vai precisar é de toalhas removedoras para fazer a limpeza do rosto no fim do dia.

A duquesa de Cambridge é fã das ditas toalhas sendo usadas antes de dormir. E, a grande questão é que, elas estão ao alcance de todos, qualquer um de nós pode experimentar adicioná-las à rotina de skincare diária.

Truque de maquiadora

Arabella Preston, maquiadora de Kate insiste que esta é a melhor maneira de remover maquiagem e sujeira de sua pele e, claro, ter um efeito esfoliante suave é muito melhor do que as escovas de limpeza automáticas ou apenas as suas mãos.

A maquiadora oficial da Duquesa revelou à Hello Magazine que, ao final do dia, Kate usa toalhas removedoras para retirar a maquiagem antes de lavar o rosto e seguir todos os passos de skincare recomendados para a pele dela.

Arabella, que maquia Kate desde o dia do seu casamento e que é responsável pela make estilo “nasci assim”, disse que esse é um passo que pode ser feito em qualquer tipo de pele.

Diferentes dos lenços removedores de maquiagem, que são descartáveis a cada uso, as toalhas removedoras funcionam de forma diferente, já que não são descartadas no final da limpeza.

Também conhecida no Brasil como MakeUP Eraser, para usar, molhe bastante a toalha com água morna e passe sobre a pele fazendo movimentos circulares. A toalha tem dois lados e a limpeza deve ser finalizada com o lado de fibras mais longas, que promove uma esfoliação suave na pele do rosto.