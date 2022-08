Moda: 3 looks básicos de Marilyn Monroe que se tornaram atemporais e como se inspirar neles

Norma Jeane Baker, conhecida popularmente como Marilyn Monroe, nasceu em 1º de Junho de 1926 em Los Angeles, Estados Unidos. Norma foi descoberta por uma fotógrafa, que se encantou com ela por ser naturalmente fotogênica, começando assim sua carreira de modelo. A carreira de atriz começou em 1946 até que ela adotou os cabelos loiros e o nome artístico de Marilyn Monroe.

Conhecida não apenas por seu talento, mas também por sua beleza e principalmente seu estilo, a atriz influenciou inúmeras mulheres na época e segue até os dias atuais. Trouxemos para você três looks inspirados em Marylin para você se inspirar!

Pretinho básico

Que essa é uma peça básica em qualquer guarda-roupa, já sabemos. vestido preto transita muito bem entre as ocasiões mais simples até as mais sofisticadas.

Tudo depende da modelagem, do tecido e também dos acessórios. No geral, essa é uma peça de roupa super democrática.

P&B

Para o dia-a-dia, Marylin também optava por composições mais simples e discretas, fazendo bom uso do preto e branco, ao mesmo tempo sofisticada e versátil. A calça de alfaiataria branca junto com uma blusa preta de mangas longas parece ideal para ocasiões casuais.

Caso você deseje incrementar um pouco mais o look, experimente colocar um blazer em um tom nude.

Elegante

Marylin era grande fã de calças de alfaiataria. Em relação às estampas, suas preferidas eram as mais discretas. No look, a atriz escolheu calça de alfaiataria quadriculada e camisa preta. Para os pés, sandália na cor preta de salto baixo. Composição perfeita para ir ao trabalho, happy hour e outras ocasiões.