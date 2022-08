Esses itens já foram consideradas ‘de rico’, mas hoje em dia você tem

Você provavelmente já se pegou pensando em algo que, quando você era mais novo, era considerado ‘de rico’, e hoje em dia você consegue ter acesso. Seja uma comida ou qualquer outro objeto, nos tempos atuais esses itens são considerados até básicos, mas pareciam inalcançáveis há alguns anos.

Confira a seguir itens que eram considerados de rico e que hoje você tem. A lista foi elaborada pelo canal do Youtube ‘Nerd Show’.

Carro

O carro ainda é o sonho de consumido de muitas famílias, mas antigamente adquirir um veículo era algo bem mais difícil. E em virtude das marcas lançar carros novos quase todos os dias, a máquina que era considerada a melhor algumas décadas atrás hoje em dia pode ser achada por um preço bem baixo. Um exemplo é o Santana Quantum, lançado na década de oitenta como item de luxo, logo, por um preço alto. Hoje é possível achar o veículo usado por baixo custo.

Telefone

A tecnologia avançou tão rápido que utilizar telefone fixo nos dias de hoje é até mesmo algo obsoleto. Mas num passado não tão distante, possuir uma linha telefônica era algo luxuoso e extremamente caro, pois a linha precisava ser adquirida, variando de preço de acordo com a região onde ela se encontrava e a quantidade de telefones próximos. Um hábito comum de quem possuía telefone era alugar a linha por alguns instantes para pessoas que gostariam de fazer ligações. Vender e comprar linhas também era uma prática comum, até a privatização da telefonia ocorrer, em 1998.

O celular então, nem se fala. Ele apareceu com o nome de telefonia móvel e era muito parecido ao telefone fixo, inclusive na questão de tamanho, porém, para a época, era algo inovador.

Curso superior

Outra coisa que avançou rapidamente no Brasil foi a possibilidade de fazer um curso superior. O acesso à universidade ainda é difícil, principalmente para pessoas de baixa renda, contudo, programas de cotas raciais, ProUni, etc., deixou o caminho um pouco mais fácil. Não é incomum saber de relatos de amigos ou na sua própria família de pais que não concluíram o ensino médio, mas com filhos que entraram na faculdade, sendo os primeiros da família.

