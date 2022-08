Conselho para a vida amorosa dos signos comprometidos de 16 a 21 de agosto 2022

Mais uma semana entrega um conselho especial para cada signo que pode ser muito útil para a vida amorosa dos comprometidos.

Confira o conselho de 16 a 21 de agosto de 2022:

Áries

Problemas precisam ser resolvidos e tomam tempo. Interesse em sair e respirar novos ares. Reencontro com alguém muito especial.

Touro

Necessidade de cura. Hora de tratar da mente e dos sentimentos. Alguém pode dizer coisas complicadas e é melhor pensar duas vezes.

Gêmeos

Separações e afastamentos. Novos horizontes. Hora de ser inteligente e não se expor a mágoas ou traumas desnecessários.

Câncer

Superação e cura de dores. A família pode tomar conta. Encarregue-se de confiar e pedir confiança. Recompensa.

Leão

Hora de ter muita maturidade e lidar com paciência com as emoções. Final de um problema. Saiba agir diante de imprevistos. Revelações.

Virgem

Cuidado com uma terceira pessoa que pode atrapalhar seu relacionamento. Alguma coisa curiosidade irá chamar a sua atenção. Soluções para problemas.

Libra

Pessoas que estão afastadas podem encontrar o caminho para reencontrar novamente. Os problemas irão chegar ao fim.

Escorpião

Uma aproximação que acontece e um conflito que será superado. Mudanças internas e sentimentos compreendidos.

Sagitário

Encontros e idas e vindas. Hora de ficar mais atento com a saúde e fazer melhores escolhas. Alguém de longe pode aparecer em sua vida.

Capricórnio

Oportunidade de conseguir equilibrar sentimentos ou o relacionamento. Uma nova chance para deixar o que é ruim para trás.

Aquário

Seja flexível e entenda a busca por afetividade. Algo falso chegará ao fim, mas ainda podem ter novas notícias. Aumento do desejo.

Peixes

Algo será deixado para trás para o seu bem e uma situação difícil chega ao fim. Viagens e novas chances no amor.

