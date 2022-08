A imagem rara do planeta Urano captada pelo Telescópio Hubble da NASA; registro revelador e único

A Agência Espacial Americana (NASA) relembrou uma importante imagem captada pelo Telescópio Espacial Hubble no passado.

Como detalhado pela NASA, 15 anos atrás, o Hubble tirou essa foto do planeta Urano. Esta visão rara e extraordinária mostra os anéis fracos do planeta de lado, vistos como dois picos acima e abaixo do planeta.

Os anéis não podem ser vistos percorrendo totalmente a face do planeta porque o brilho intenso do planeta foi bloqueado na imagem.

NASA relembra importante imagem captada pelo Telescópio Hubble no espaço

Como detalhado pela NASA, uma pequena quantidade de brilho residual aparece como um artefato de imagem em forma de leque.

Os astrônomos na Terra só podem ver os anéis de Urano a cada 42 anos, porque a órbita do planeta leva 84 anos. Confira:

Telescópio Hubble da NASA capta registro impressionante

Em outro registro impressionante, uma nova imagem do Telescópio Hubble da NASA mostra duas nebulosas espetaculares.

Como detalhado pela NASA, aparecendo de forma única, elas são chamadas coletivamente de NGC 248. Residem na Pequena Nuvem de Magalhães – uma galáxia satélite da nossa Via Láctea.

A radiação intensa de suas estrelas centrais está aquecendo o hidrogênio em cada uma das nebulosas, fazendo com que elas brilhem em vermelho.

Está entre várias nebulosas de hidrogênio brilhantes nesta galáxia satélite, localizada a aproximadamente 200.000 anos-luz de distância na constelação do sul de Tucana.

Ainda de acordo com as informações, NGC 248 tem cerca de 60 anos-luz de comprimento e 20 anos-luz de largura. Confira registro:

