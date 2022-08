Se você é fascinado pelo mundo da perfumaria e busca sempre aprender e adquirir novas fragrâncias para a sua coleção, saiba que existem algumas fragrâncias essenciais. A perfumaria importada apresenta ótimas fragrâncias, mas também é possível encontrar ótimos perfumes no Brasil.

Confira a seguir a lista elaborada pelo especialista em perfumes Jhony Togneri com os 5 perfumes nacionais que todo homem deveria ter.

Origine Un - In The Box

A empresa In The Box é especializada na confecção de perfumes contratipos, ou seja, inspirados em outros, contudo, possui uma linha de perfumes exclusivos com um bom custo-benefício.

As notas de topo são Gengibre, Pimenta Rosa, Pera, Limão Siciliano e Lavanda. As notas de coração são Canela, Madeira de Cashmere, Couro, Cedro e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Incenso, Fava Tonka, Tabaco, Âmbar e Almíscar. Possui uma boa fixação e projeção.

Malbec Signature - O Boticário

Para o especialista em perfumes, todo homem deveria ter um Malbec em sua coleção. Não atoa, essa é uma das linhas mais vendidas da marca O Boticário. Jhony tem como favorito o Signature.

As notas de topo são Notas Especiadas, Agulhas de Cedro, Limão, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Cravo-da-Índia, Cedro da Virgínia e Patchouli ou Oriza e as notas de fundo são Baunilha, Âmbar, Vetiver, Almíscar e Sinfonide.

Club 6 Voyage - Eudora

Para quem gosta de um perfume um pouco mais quente, Club 6 Voyage é uma boa escolha. Possui um aroma mais caramelizado, ideal para encontros e climas frios.

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada, Mandarina e Bergamota. As notas de coração são Rum, Café colombiano, Canela do Ceilão, Carvalho, Artemísia e Alecrim e as notas de fundo são Caramelo, Âmbar, Patchouli ou Oriza, Almíscar, Cedro e Sândalo. Caso você não goste de perfumes adocicados, você pode adquirir outro da linha Club 6.

Kaiak Aero - Natura

Outro clássico da perfumaria masculina é o Kaiak, com o Aero sendo o novo queridinho dos homens. É um perfume fresco, ideal para dias quentes.

As notas de topo são Ruibarbo, Junípero ou zimbro e Cardamomo. As notas de coração são Notas Oceânicas, Gerânio e Folhas de Violeta e as notas de fundo são Ambrocenide, Almíscar, Cedro e Sândalo.

Stark - Mahogany

Ainda na linha dos perfumes frescos, uma fragrância nacional ideal para encontros em dias quentes é Stark.

As notas de topo são Alecrim, Laranja, Limão, Petitgrain e Cardamomo. As notas de coração são Jasmim, Lírio-do-Vale, Rosa e Sândalo e as notas de fundo são Almíscar, Notas Amadeiradas, Musgo e Vetiver.

