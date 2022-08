5 perfumes femininos inspirados em fragrâncias importadas famosas

Algumas fragrâncias femininas se mostram muito famosas e, consequentemente, muito cobiçadas. Contudo, algumas delas possuem o valor elevado, devido à qualidade e aos componentes. Logo, não são todas as mulheres que conseguem desembolsar o valor pedido por elas.

E é aí que entram as fragrâncias contratipos, que podem ser a escolha perfeita para quem deseja se manter cheirosa com um bom custo-benefício. Confira a seguir 5 perfumes femininos inspirados em fragrâncias importadas.

F27 (Primacial) - Inspirado em Light Blue (Dolce & Gabbana)

Esse perfume classificado como feminino também faz sucesso entre os homens e pode ser utilizado como compartilhável. Suas notas de topo são Limão Siciliano, Maçã Vermelha, Bamboo e Melão. Notas de corpo em Rosa Branca, Jasmim e Canela e notas de fundo em Cedro, Âmbar e Musk.

Irrésistible Gold (Viens) - Inspirado em J’adore (Dior)

Sua inspiração é uma das mais famosas da marca Dior. Notas de topo em Magnólia, Melão, Pêssego, Bergamota, Pêra e Tangerina. Notas de corpo em Tuberosa, Ameixa, Violeta, Orquídea, Frésia, Jasmim, Lírio-do-Vale e Rosa e notas de fundo em Almíscar, Baunilha, Cedro e Amora.

008 (Thipos) - Inspirado em Nº 5 (Chanel)

Sua inspiração é o perfume mais vendido não somente da marca Chanel, mas entre todos os perfumes do mundo. Sua composição leva notas de Néroli, Ylang Ylang, Bergamota, Limão verdadeiro Amalfi, Aldeídos, Íris, Jasmin, Raíz de Orris, Rosa, Lírio-do-Vale, Vetiver, Almíscar, Sândalo, Patchouli, Musgo de Carvalho, Âmbar, Baunilha e Civeta.

Mad Coco (Par Fun) - Inspirado em Coco Mademoiselle (Chanel)

Mais um da marca Chanel, mas dessa vez um perfume menos conhecido. A fragrância é composta pelas notas de Patchouli, Rosa, Lichia, Bergamota, Toranja, Baunilha, Vetiver e Jasmim.

Vanillie (Nuancielo) - Inspirado em Vanille Fatale (Tom Ford)

As notas de topo são Laranja, Rum, Coentro, Mirra, Olíbano, Limão de Amalfi e Açafrão. As notas de coração são Café, Cevada, Ameixa, Narciso, Jasmim-Manga, Rosa e Artemísia e as notas de fundo são Tabaco, Baunilha de Madagascar, Mogno, Violeta, Camurça, Musgo de Carvalho e Patchouli/Oriza.

