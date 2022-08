5 penteados lindos e estilosos com presilhas para cabelos cacheados; com tutoriais

Quer aprender penteados fáceis, que possam ser reproduzidos em casa e que contam dentre os acessórios necessários com a presilha em sua base principal? Então, aproveite a oportunidade para aprender as recomendações que trouxemos nesta oportunidade.

Com dicas que você com certeza vai amar, as recomendações do dia têm como foco pessoas que têm o cabelo cacheado e são ensinadas através de tutoriais que foram divulgados no TikTok.

E além de serem fáceis de reproduzir, tais indicações fazem com que você não precise adotar decisões mais “radicais” como cortar ou pintar os fios.

Aproveite a oportunidade e veja mais dicas de penteados para fazer em casa:

Não esqueça disso!

Embora a base principal dos penteados sejam as presilhas, alguns itens adicionais podem ajudar tanto no processo quanto na finalização das recomendações. Assim sendo, se tiver, garanta:

Grampo;

Presilha;

Elástico de cabelo;

Escovinha para o baby hair;

Pente;

Borrifador;

Gel de cabelo.

Sem mais delongas, veja a seguir os tutoriais que foram divulgados no TikTok. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

Quem aí gosta de penteado? Se você é dessas que ama um penteado fácil e lindo esse vídeo é para você! Espero que gostem e arrasem nos penteados com presilhas, as queridinhas do momento. Beijos 😘🦋

