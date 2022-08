Os signos do zodíaco que não pedem perdão para qualquer um

Todas as pessoas erram, mas algumas delas possuem uma grande dificuldade em assumir as falhas e pedir perdão. Certos signos do zodíaco costumam travar uma batalha interna quando um erro cobra a conta, fazendo com que seus “pedidos de desculpas” sejam raros.

Confira quais são:

Touro

O taurino não dá o braço a torcer facilmente e ele não dá o seu perdão antes de refletir bastante Este signo é inteligente e analítico, mas também é teimoso, por isso pensa bastante para encontrar os erros e reconhecê-los. Sentir que falhou e que sua perspectiva não era correta, tende a deixa-lo inseguro, pois perde a firmeza em algumas ideias que construiu de forma sólida. A culpa chega de forma intensa e ele precisa lidar com ela.

Leão

O leonino gosta de ser o herói, por isso comportamentos de vilão o incomodam muito e podem não ser admitidos. No fundo, ele sabe que todos erram e o perdão é uma alternativa importante para curar, mas podem deixar seu lado manipulador tomar conta e tentam dar a volta na situação. É importante compreender que o orgulho nem sempre permite que os problemas sejam resolvidos com sinceridade e de forma construtiva.

Escorpião

O escorpiano é bom em criar argumentos e costuma vencer discussões. No entanto, ele pode fazer o mesmo quando erra e justifica bastante suas atitudes ao invés de pedir perdão. Como é estratégico, pode deixar de olhar para as consequências e busca defender sua inocência o máximo que puder. Isso pode complicar bastante os relacionamentos e fazer a outra pessoa se sentir controlada ou enganada.

Aquário

O aquariano nem sempre acredita no perdão tradicional e pode achar que ele não é necessário. Por isso, este signo pode entrar em diálogos e até admite os erros, mas prefere enfrentar consequências e espera que o tempo cure. Infelizmente, isso pode ser pouco considerado com os sentimentos do outro e acabam dando a ele um ar superior que fere ainda mais.

