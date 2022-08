O melhor dos melhores! Veja os perfumes masculinos mais famosos de cada marca

Que o gosto é relativo, é verdades, mas no mundo da perfumaria, algumas fragrâncias podem se mostrar mais utilizadas do que outras. E isso talvez seja um sinal que esses perfumes sejam melhores que outros, se destacando pela qualidade, aroma, desempenho e outras características.

E se você quer ter na sua coleção os melhores perfumes designers importados, confira a lista a seguir com os 10 perfumes masculinos de todos os tempos, segundo dicas do criador de conteúdo especializado em perfumes, Luís Jordão.

Montblanc Explorer

A fragrância Explores, da marca Montblanc, possui um aroma amadeirado um pouco mais formal, sendo ideal para trabalhar no escritório, por exemplo.

As notas de topo são Bergamota, Pimenta Rosa e Sálvia Esclaréia. As notas de coração são Vetiver do Haiti e Couro e as notas de fundo são Ambroxan, Akigalawood, Patchouli da Indonésia e Semente de Cacau.

Prada Amber Pour Homme

Outra marca importada querida entre os amantes dos perfumes designers é a Prada. O clássico Amber Pour Homme foi lançado em 2006. Seu aroma é totalmente diferente de qualquer outro perfume, sendo ideal para homens que gostam de se sentir poderosos e com cheiro de riqueza.

LEIA TAMBÉM: 5 perfumes que vão te fazer parecer um homem rico

As notas de topo são Néroli, Cardamomo, Bergamota e Mandarina. As notas de coração são Mirra, Almíscar, Flor de Laranjeira, Gerânio e Vetiver e as notas de fundo são Açafrão, Baunilha, Ládano, Couro, Fava Tonka, Sândalo e Patchouli ou Oriza.

Hugo Man Hugo Boss

Esse é outro perfume amadeirado entre os melhores importados. Mesmo sendo repaginado em 2021, o perfume traz o clássico cheiro dos anos noventa, sendo ideal para aquelas pessoas que amam um aroma nostálgico.

A nota de topo é Maçã Verde. A nota de coração é Lavanda e as notas de fundo são Pinheiro, Notas Amadeiradas e Bálsamo de Abeto.

1 Million Parfum

Um dos perfumes masculinos mais famosos dos anos 2000 para frente é o 1 Million, lançado em 2008. Contudo, sua versão Parfum, de 2020, também é muito utilizada, sendo considerada melhor que a original, para o especialista Luís, pois tem um cheiro mais potente e exclusivo.

Possui notas de Tuberosa, Sal, Âmbar Cinzento, Notas Solares, Couro, Óleo de Monoi, Cashmeran, Ládano e Pinheiro.

Le Male - Jean Paul Gaultier

Le Male é uma das melhores e mais famosas fragrâncias da marca Jean Paul Gaultier. Seu aroma apresenta frescor e sensualidade, sendo bem versátil.

As notas de topo são Lavanda, Hortelã, Cardamomo, Bergamota e Artemísia. As notas de coração são Canela, Flor de Laranjeira e Alcarávia e as notas de fundo são Baunilha, Fava Tonka, Âmbar, Sândalo e Cedro.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS: 5 perfumes femininos nacionais para utilizar na academia