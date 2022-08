Horóscopo semanal: As previsões para cada signo do zodíaco de 15 a 19 de agosto de 2022

Mais uma semana chegou e surpresas podem movimentar o agosto de 2022! Aqui você confere o horóscopo semanal, com previsões para todos os signos do zodíaco.

Confira tudo o que pode rolar de 15 a 19 agosto de 2022:

Áries

A proteção está com você esta semana. Você será uma luz para os outros e encontrará as respostas que procura para ser feliz.

Você está destinado a ter sucesso em suas mãos, basta ser constante. Chance de transformar tudo de negativo em positivo, mas é preciso agir.

Você terá dias de muito trabalho e colocará todas as suas pendências em dia. Você receberá dinheiro de uma dívida. Evite ser tão melancólico e não se contente com recordar a mesma coisa repetidas vezes; viva.

Quem está em um relacionamento continuará com seu parceiro e será muito estável. Um amor apaixonado pode chegar na vida do solteiro. Você deve evitar adiar um processo ou projeto.

Touro

É hora de agir de acordo com seus planos para que você obtenha a vitória que merece e seja feliz. Surpresas econômicas chegam. Serão dias para ficar atento nos estudos e no trabalho.

Cuidado, você pode se sentir pressionado, mas deve evitar ficar chateado com os que estão ao seu redor devido a situações em sua vida; aprenda a ser tolerante.

Tente continuar com uma boa alimentação e mantenha uma rotina de exercícios que o ajudará a ter uma saúde melhor. É hora de pedir perdão e saber reconhecer seus erros, não carregue sentimentos do passado. Acontece a chegada de dinheiro extra ou a venda de algo importante.

Gêmeos

Seus sonhos sempre se realizam. Nunca deixe de ter desejos de ser grande na vida; acredite em você e você resolverá seus problemas.

Você coloca fim a uma situação sentimental complicada e se sentirá mais livre para ficar em paz. Serão dias de muitas energias positivas ao seu redor. Um emprego pode chegar e será bem remunerado.

Você decidirá mudar de casa em busca de maior conforto em sua vida. Você receberá uma proposta importante. Cuide dos problemas legais e tente resolver tudo na hora certa. Você receberá um dinheiro extra.

Câncer

Seja diferente e autêntico para se destacar. Deixe alguns traumas para trás e seja mais feliz, realizando novas coisas e seguindo o caminho que deseja na vida.

Você precisa de uma pausa para refletir sobre para onde está indo e o que deseja ser no futuro; São momentos de maturidade mental.

Esta semana será de boas ideias para ter o seu próprio negócio e trabalhar por conta. Não hesite em começar projetos. Você receberá um convite para fazer uma viagem com seus amigos.

Cuidado com das traições de amores e tente evitar problemas com seu ex. Seus pontos fracos serão pescoço e costas.

Leão

Coloque determinação em tudo o que faz em termos de trabalho e aprenda a escolher melhores opções nos estudos.

O autocontrole é a melhor receita para tranquilizar seu temperamento. Um reconhecimento virá no ambiente de trabalho e o ajudará a se sentir mais feliz. Será uma semana para renovar suas energias.

Você receberá um convite para viajar com sua família e terá tempo para viver mais com quem ama. Cuidado com problemas intestinais ou úlceras e tente mudar alimentação para ter mais saúde.

Evite problemas e chegue a acordos sobre questões de pensão e divórcio.

Virgem

A vida é maravilhosa e você deve vivê-la a cada momento e evitar perder seu tempo em situações que não têm solução.

O trabalho melhora e terá um sucesso. Lembre-se de que a prosperidade é atraída por pensamentos positivos e atos de caridade com os outros.

Serão dias de muitas pressões no trabalho e na escola; procure ter mais consciência em tudo que fizer para não gerar estresse sem motivo.

Um ex deseja conversar; deixe isso para trás e siga em frente. Você recebe uma recompensa que gerará mudanças. Cuide de enxaquecas e dores no pescoço; tente relaxar com um bom filme.

Libra

Serão dias de força espiritual muito elevada e você terá a oportunidade de superar qualquer obstáculo que surja em seu caminho. A fé trará sucesso em tudo o que você deseja.

Finalizações de energias negativas e pensamentos mais positivos. Não espere mais e algumas pendencias em ordem. Lembre-se que o tempo passa e não volta mais.

Um amor do passado deseja voltar; reflita se deve dar uma oportunidade. Se você sente que não está atingindo seus objetivos, não deve se estressar; dê tempo ao tempo porque as energias cósmicas estão se alinhando a seu favor.

Escorpião

A saúde reinará completamente em sua vida. Além disso, você terá força de espírito necessária para seguir em frente. Tenha fé para que em sua vida você consiga o que tanto deseja.

Seus desejos serão realizados quase que imediatamente. Más amizades e amores tóxicos são afastados da sua vida porque limpa completamente seu ambiente. O amor pode surgir onde menos espera, inclusive no trabalho.

Você deve entender que seu signo é muito teimoso e às vezes não mede o perigo das situações, por isso pense duas vezes naquilo que vai fazer e dizer para que depois não se encontre em situações complicadas.

Sagitário

Remova tudo o que é negativo que o cerca usando o desapego. Abra-se para as possibilidades de mudanças positivas e se veja livre da indecisão.

É hora de pedir o que você tanto deseja, como amor verdadeiro, oportunidades ou proteção, pois você atrairá o que pensa e quer.

A intuição aumenta e sonhos podem trazer mensagens. Então preste muita atenção para estar alerta ao que pode acontecer.

Semana de estar com boa vontade e positividade. Não discuta mais com seu parceiro e, se você perceber que não há remédio para um problema, dê um tempo e procure um amor mais compatível.

Capricórnio

Inteligência emocional para aprender a não carregar mais energias negativas. A oportunidade de crescimento pessoal e profissional pode chegar, mas você deve se concentrar no que deseja.

Também é hora de progredir em tudo o que você precisa para sua vida, como iniciar um negócio ou mudar de emprego para melhorar financeiramente.

Você deve estar mais atento à sua saúde e manter uma alimentação saudável para se sentir melhor. Semana de reuniões de trabalho de última hora para mudanças de emprego.

Não busque o reconhecimento de quem está ao seu redor, procure sentir-se pleno consigo mesmo e ser feliz.

Aquário

A força espiritual o guiará nesses momentos de crise para que você possa avançar e você não ficará mais preso em situações que não pode resolver.

Você será recompensado e terá a tranquilidade que tanto deseja para progredir na vida, tanto no trabalho como na vida pessoal.

Você precisa de apoio e o terá e sem limitações. A resolução de situações legais e de trabalho chegará a seu favor. Tenha respeito por si mesmo e outros.

Semana para estar atento ao trabalho. Uma surpresa muito agradável está chegando.

Peixes

Melhoria econômica. A felicidade também virá com muita força e a pessoa ideal pode chegar em sua vida. Tente estar em paz em seu coração para atrair o que deseja.

Você também terá ajuda em situações econômicas e deixará para trás a pobreza e a dívida. Emana de ter as rédeas da sua vida para enfrentar os problemas que o desafiam e alcançar a vitória.

Cuidado com as mentiras de seu parceiro e amigos ao seu redor; não acredite tanto neles e busque a verdade para não cair em ilusões.

