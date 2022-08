Gato por lebre: com crise, produtos lácteos são substituídos por derivados e confundem consumidores nos mercados

Crédito: Oh My Gula

“Leite condensado” que não é leite condensado, “creme de leite” que não é creme de leite, “requeijão” que não é requeijão ou mesmo “leite” que não é leite. Com a crise econômica e o preço do leite nas alturas, muitas marcas têm optado por ofertar alternativas mais baratas - e isso tem confundido muita gente nas gôndolas dos supermercados brasileiros.

Não é de hoje que a indústria alimentícia oferece esse tipo de alternativa. Há anos, o Ministério da Agricultura permite que fabricantes comercializem produtos assim. Contudo, a grande questão do momento é que, se antes eram alternativas ocasionais, hoje esses derivados conquistaram espaço mesmo em marcas famosas, com embalagens muito parecidas.

Os novos produtos que estão sendo comercializados variam desde o leite condensado até manteiga. Segundo a BBC Brasil, elas se apresentam nas mais variadas formas:

Leite condensado ganhou a alternativa da mistura láctea condensada de leite, soro de leite e amido;

ganhou a alternativa da condensada de leite, soro de leite e amido; Creme de leite pode ser encontrado como mistura de leite , soro de leite, creme de leite e gordura vegetal;

pode ser encontrado como , soro de leite, creme de leite e gordura vegetal; Leite e iogurte têm alternativas de bebidas lácteas ;

e têm alternativas de ; Leite em pó aparece como composto lácteo com óleos vegetais;

aparece como com óleos vegetais; Requeijão ganhou a alternativa da mistura de requeijão e amido ;

ganhou a alternativa da ; Manteiga pode virar o alimento à base de manteiga e creme vegetal.

Em um primeiro momento, pode parecer inofensivo. Contudo, essa substituição afeta o consumidor de duas maneiras. A primeira delas é no desenvolvimento de suas receitas: com uma mistura láctea, por exemplo, não é possível fazer um brigadeiro da mesma forma que com um leite condensado.

A confeiteira Crisley Lewis, conhecida por seu canal Cris Doces, viralizou no YouTube ao fazer duas receitas do doce com ambos ingredientes, para comparação. Assista:

O outro fator prejudicial ao consumidor - e principal, na verdade - é que esses produtos alternativos apresentam adição de compostos prejudiciais à saúde, entrando para a categoria dos ultraprocessados.

“O barato acaba saindo caro porque tem muitos aditivos alimentares que são prejudiciais à saúde. A gente tem que ficar atento na lista de ingredientes do produto e não só no prazo de validade, no preço ou nas calorias, que é o que as pessoas geralmente olham”, alertou a nutricionista Natalia Brandão, em entrevista ao portal CGN.

