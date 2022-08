Essas CELEBRIDADES JÁ FORAM PRESAS e você não sabia!

Seja pelo fato dessa pessoa sempre demonstrar ‘confiança’ ou ser ‘alguém de boa índole’, quando sai uma notícia da prisão de algum famoso, a surpresa sempre acontece. Mas algumas celebridades já tiveram sua cota de erros e foram condenadas ou presas. E se você não lembra ou nunca soubesse dessa fase na vida desse famoso, confira a seguir, com informações do canal do Youtube ‘Canal 90′.

Belo

Antes de fazer sucesso na carreira solo, Belo era vocalista do grupo Soweto, fundado na década de noventa e se tornando um as maiores do Brasil no gênero pagode. O cantor, que permaneceu no grupo até 1999, foi preso em 2002 e condenado a seis anos de prisão, acusado de envolvimento com o tráfico. Cumpriu quatro anos e foi para o regime semiaberto. Anos depois, teve a pena extinta.

André Gonçalves

O ator atuou nas clássicas novelas Vamp, Fera Ferida e Próxima Vítima. Porém, teve uma carreira ‘problemática’ e em 2001 teve um surto durante um voo após misturar remédios e bebida alcóolica. Protagonizou outras polêmicas e em 2018 foi detido após não pagar a conta de um bar, xingando os policiais que foram chamados para contê-lo, sendo liberado logo depois.

Segundo o site Splash Uol, foi preso em novembro de 2021, mas acabou saindo da cadeia, mas retornou em julho de 2022, em ambos os casos por não pagar pensão alimentícia às filhas.

LEIA TAMBÉM: Relembre de famosos que saíram da televisão no auge da fama e perderam tudo

Marcello Antony

Nascido em 1965, o ator fez sucesso na década de noventa, atuando em diversas novelas marcantes. Porém, ele foi preso em 2004 após ser pego em flagrante comprando droga. sEU último papel foi em Malhação, em 2017. Atualmente ele está longe das telas e mora na Europa com a família.

Charles Paraventi

Charles Paraventi foi o professor Afrânio de Malhação durante os anos de 2001 até 2007. Foi detido em 2006 por porte de maconha e suborno. Já em 2011 foi acusado de agredir a ex-esposa. O ator, que já participou de mais de 50 filmes, fez uma participação especial na Malhação, em 2018.