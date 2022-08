Como não passar mal andando de carro ou transporte público?

Para algumas pessoas, a tarefa simples de andar de carro ou transporte público pode se tornar uma verdadeira tortura. Em virtude do movimento rápido, alguns seres humanos podem sofrer de tonturas, seguidas de enjoos e até vômitos.

Esse enjoo acontece independente do transporte que a pessoa use para se locomover, seja carro, metrô, trem ou ônibus. E mesmo aquelas pessoas que não costumam passar por isso tendem a passar mal caso ande de navio ou barco. O mal-estar costuma ser acompanhado de tonturas, náuseas, sudorese e vômito.

As pessoas mais afetadas sãos mulheres gravidas e crianças, mas qualquer pessoa pode apresentar esses sintomas desde criança ou desenvolvê-la com o tempo.

A condição ocorre quando o cérebro recebe sinais de movimento que estão discordantes dos olhos, ouvido, músculos e articulações. Quando você está lendo no ônibus, por exemplo, a visão está fixada nas palavras do livro, que por sua vez está imóvel, mas o corpo e os demais sentidos estão se movimentando e percebem o tremor do transporte, principalmente o ouvido interno.

É possível evitar os enjoos?

Antes de saber as principais dicas para evitar o problema, é preciso compreender que o local onde você está sentado por influenciar. Para quem anda de carro, o mais indicado é utilizar o banco do passageiros. Quem costuma andar de avião e passa mal todas as vezes, os assentos próximos das asas são os mais indicados e ao andar de ônibus ou metrô é bom evitar sentar de costas para a direção em que o transporte está indo.

O site Medicine Net também recomenda manter os olhos no horizonte ou fixar em um ponto, principalmente em passeios de barco. E claro, se você já sofre com a condição, a leitura deve ser evitada. Procure não se alimentar de comidas muito pesadas antes de alguma viagem pois o problema pode ser agradável. Por último, mantenha a ventilação no ambiente agradável e use fones de ouvido pra se distrair.

