RED Canids Kalunga e LOUD decidem a última vaga para a final da chave superior

Chegou a hora de descobrir quem será a segunda equipe que vai disputar a final da chave superior do Campeonato Brasileiro de League of Legends!

Ontem conhecemos o primeiro finalista da chave superior depois que a paiN Gaming quebrou o favoritismo da FURIA e mandou os primeiros colocados da fase de pontos direto para a chave inferior. Com um placar de 3 a 1, os Tradicionais não deram chances e garantiram uma vida mais tranquila por mais uma rodada.

E neste domingo, 14 de agosto, RED Canids Kalunga e LOUD decidiram a segunda vaga para a final da chave superior em um confronto que levantou a torcida na Arena CBLOL.

Na primeira partida da série melhor de cinco partidas (md5) a RED mostrou que veio com força pra buscar a vitória e não deu a menor chance para a LOUD encaixar o bom jogo que veio demonstrando nas semanas finais da fase de pontos. De forma consistente, a Matilha mostrou domínio do jogo e abriu a série.

Já na segunda partida do dia, foi a vez da LOUD mostrar que também não está de brincadeira e que veio focada em vencer a série. De forma rápida, consciente e equilibrada a torcida comemorou ao ver a equipe empatar a série em 1 a 1.

Ficou tudo igual no placar!

O terceiro jogo começou favorável para a RED que chegou a abrir uma grande vantagem no mapa e nas eliminações, mas mesmo com o jogo encaminhado a LOUD mostrou que o jogo só acaba quando o Nexus cai.

Mostrando uma grande capacidade de recuperação, eles conseguiram reequilibrar o jogo e passaram a frente da Matilha, que viu a vitória escapar por entre os dedos e a LOUD ficar a 1 ponto da classificação.

O quarto jogo do dia valia a sobrevivência na chave superior para a RED Canids, que entrou com uma postura diferente para tentar não ver a história do split passado acontecer novamente.

Apesar de um começo forte da LOUD a Matilha não se rendeu facilmente e brigou até o final para levar a série até o quarto jogo. No entanto a LOUD soube administrar sua composição e se colocou em condições de vitória que não deram chances para a RED se recuperar na partida.

Com o resultado de 3 a 1, a LOUD enfrenta a paiN Gaming na final da chave superior entanto a RED repete o cenário do split

passado e cai para a chave inferior onde enfrente a KaBuM! Esports. O vencedor do jogo entre RED Canids Kalunga e KaBuM! Esports enfrentará a FURIA por uma vaga na final da chave inferior da competição.