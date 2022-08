Receita deliciosa de nhoque de tapioca para o almoço ou jantar de hoje

Quando falamos sobre nhoque, possivelmente a primeira ideia que vem à sua mente é da receita feita com farinha de trigo, não é mesmo? No entanto, você sabia que existe uma versão deste prato que conta com tapioca em sua base?

Caso tenha dito não para o questionamento acima ou ficado curioso, te convidamos a aprender uma sugestão super fácil de reproduzir e que você pode acrescentar no cardápio do almoço ou jantar de hoje. Preparado para aprender esta receita?

Nhoque de tapioca - Receita

Ingredientes:

2 colheres (sopa) de manteiga;

300 gramas de tapioca granulada;

Pimenta-do-reino e sal (a gosto);

800ml de leite;

300 gramas de queijo muçarela ralado;

Modo de preparo do nhoque:

Primeiro, você deverá misturar a tapioca e o queijo em um recipiente;

Logo após, aqueça o leite em uma panela por um período de aproximadamente 5 minutos;

Então, acrescente o queijo e a tapioca que misturou inicialmente e mexa até obter uma massa homogênea;

Tempere com o sal e pimenta-do-reino;

Feito isso, deixe descansando na geladeira por aproximadamente 30 minutos;

Logo após, retire e faça pequenos rolinhos, que serão cortados no formato do nhoque;

Então, derreta a manteiga em uma frigideira e coloque os cortes de massa para fritar;

Uma alternativa para complementar na hora de fritar é contar com folhas de sálvia ou finalizá-la com um molho de sua preferência.

