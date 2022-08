Pesquisa revela opinião de solteiros sobre quem deve pagar a conta em um encontro

Quem deve pagar a conta no primeiro encontro? Pesquisa revela (Divulgação/Freepik/Drobotdean)

Desde que o ator Caio Castro disse se incomodar quando sente que seria sua obrigação pagar a conta em um encontro romântico, o assunto em torno do tema ganhou evidência, seja na mídia ou em uma roda de conversa entre amigos.

Uma pesquisa feita pelo aplicativo de paquera happn com os solteiros que estão na plataforma descobriu que 38% das pessoas que responderam à enquete fazem questão de pagar a conta inteira. De acordo com 28%, contudo, a conta sempre deve ser dividida igualmente entre as duas pessoas.

Outros 21% confirmaram que a conta fica em segundo plano e não importa quem fez o convite para o encontro: é muito mais uma questão de sentimento. Por outro lado, 13% dos solteiros responderam que, para eles, a pessoa com a iniciativa de chamar para o “date” deve pagar a conta por inteiro.

Afinal, o homem tem ou não a obrigação de pagar a conta?

Setenta e três por cento dos solteiros do happn que participaram da pesquisa disseram que a visão de que o homem deve pagar a conta está ultrapassada, e que a questão não deve se basear em gênero.

A conduta, porém, ainda faz sentido para 27% das pessoas, que disseram que o homem sim tem a obrigação de pagar a conta do “date”, por ser uma demonstração de cavalheirismo.

Para 64% dos entrevistados, a conta não é um impeditivo para que aconteça um segundo encontro. O que vai determinar se haverá uma nova saída é a química entre os dois crushes e como o encontro flui.

Mas existem solteiros que acreditam que pagar a conta reflete como seria uma relação futura com a outra pessoa e, por isso, a relação termina logo depois do primeiro date. Esta foi a resposta de 36% dos solteiros que estão no app.

Um último dado também chama a atenção: 38% dos solteiros comentaram que já foram ofendidos pelo crush pelo menos uma vez por não aceitar dividir a conta do encontro ou por não aceitar pagá-la inteira.