Os signos que mais entram em amizades coloridas

Algumas amizades podem esconder outros desejos por trás e acabam se tornando relacionamentos amorosos casuais repletos de momentos românticos que nascem na convivência.

Confira os signos que mais podem entrar neste tipo de relação:

Gêmeos

O geminiano sempre acumula muitos amigos e alguns acabam naturalmente indo além da amizade. Ele não tem medo de se envolver romanticamente e aproveitar de outras formas uma relação, principalmente se existe atração e compatibilidade. Nem sempre assume um relacionamento, mas pode curtir muito o momento com este alguém.

Libra

O libriano se conecta com as pessoas de uma forma muito bonita e natural, o que pode se tornar um afeto romântico quando ele está de coração livre e desimpedido. O amor e a amizade tem diferenças mínimas para eles, que conseguem transitar entre os dois sem se complicar muito. A vida social e os romances sempre movimentam sua vida, algo que ele adora quando acontece ao mesmo tempo.

Sagitário

O sagitariano pode sempre transformar amizades em algo mais, pois se envolve com pessoas que compartilham compatibilidades importantes. Quando ele está livre, não tem medo de curtir as experiências ao máximo e permite que as consequências venham depois. Romances que envolvem amizade e diversão sempre o atraem.

Capricórnio

Por mais que pareça mais sério e goste de definir bem suas intenções, este signo acaba em relacionamentos amorosos com seus amigos porque prefere estar com quem confia. Nem sempre novos romances entregam o que ele quer e algumas relações casuais com quem admiram parece uma boa saída. Nem sempre nutrem sentimentos depois de uma conexão que acontece repentinamente.

