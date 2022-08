“Muito sortudo por estar vivo”, diz o ator Ashton Kutcher após ser diagnosticado com doença rara que o deixou sem andar, ver e ouvir

Durante a participação no programa ‘Running Wild with Bear Grylls: The Challenge’ (‘Celebridades à Prova de Tudo – O Desafio’), o ator Ashton Kutcher, de 44 anos, conhecido pelos papéis em ‘That ‘70s Show’ e ‘Sexo sem Compromisso’, falou sobre a sua doença autoimune.

Diagnosticado há dois anos com vasculite, a condição causa inflamação dos vasos sanguíneos e isso deixou o ator sem visão, audição e também sem andar. Durante a conversa ele disse se sentir com sorte por estar vivo.

“Você não aprecia até perdê-lo, até dizer: ‘Não sei se vou vê-lo novamente. Não sei se poderei ouvir novamente, não sei se voltarei a andar”, disse Kutcher.

O que é vasculite, a doença que deixou Ashton Kutcher sem andar, ver e ouvir?

Segundo o site Meganotícias, o distúrbio autoimune ocorre quando as paredes dos vasos sanguíneos ficam inflamadas, reduzindo a largura das artérias e, como consequência, o fluxo de sangue. Em pessoas diagnosticadas com vasculite, como o ator, o sistema imunológico reconhece as veias como ‘corpos’ estranhos e acaba atacando.

Sintomas

A doença é divida entre primária e secundária, sendo os sintomas gerais, De acordo com a Clínica Mayo, os seguintes:

Febre;

Dor de cabeça;

Fadiga;

Perda de peso;

Dor generalizada.

Em virtude da interrupção do fluxo sanguíneo, a vasculite também pode danificar a pele, os nervos periféricos, o coração, o cérebro, o trato digestivo, os rins e as articulações.

A perda de visão e audição do ator ocorreu poisa doença atingiu os globos oculares e danificou os nervos óticos. Em casos graves, a perda pode ser completa, temporária ou permanente. Já os ouvidos sofrem com inflamação dos tecidos do tímpanos.

