5 perfumes femininos nacionais para utilizar na academia

Na hora de praticar exercícios físicos, é preciso saber escolher bem qual perfume você irá utilizar. Aromas doces e fortes, por exemplo, não são nem um pouco indicados, pois o cheiro se torna enjoativo, desagradando tanto você quanto outras pessoas que estão no ambiente. O mais indicado, nesse caso, são perfumes com aromas frescos e notas suaves, com bastante frutas e flores. E se você não sabe qual fragrância escolher para a prática esportiva, confira a lista a seguir, com cinco perfumes femininos nacionais ideais para utilizar na academia

Biografia - Natura

As notas de topo são Notas Verdes, Cassis, Pêssego, Abacaxi, Gerânio e Bergamota.Aas notas de coração são Lírio-do-Vale, Frésia, Jasmim, Rosa, Orquídea e Íris e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Cedro, Almíscar, Sândalo e Âmbar.

Quasar Drop XX - O Boticário

As notas de topo são Bergamota, Maçã, Hortelã, Aldeídos e Cardamomo. As notas de coração são Gerânio, Notas Florais, Gálbano, Noz-moscada e Lavanda e as notas de fundo são Cedro, Almíscar, Cashmeran e Âmbar.

Mar a Gosto - Avatim

As notas de topo são Limão Siciliano e Mandarina Italiana. As notas de coração são Frésia, Néroli e Jasmim e a nota de fundo é Âmbar.

Kaiak - Natura

As notas de topo são Bergamota, Laranja Amarga, Mandarina, Notas Verdes, Tamarindo, Ameixa e Groselha Preta. As notas de coração são Jasmim, Pimenta Rosa, Lírio-do-Vale e Orquídea e as notas de fundo são Almíscar, Cedro da Virgínia, Sândalo e Heliotrópio.

Egeo Hit - O Boticário

As notas de topo são Manga, Damasco, Pera, Gelo, Mandarina, Bergamota Siciliana e Limão Italiano. As notas de coração são Pêssego, Magnólia, Madeiras Preciosas, Peônia e Violeta e as notas de fundo são Notas Doces, Almíscar, Âmbar e Evernyl.

