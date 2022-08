Só o amor não basta: veja 5 motivos para NÃO se casar

Não, a ideia deste texto não é falar mal do matrimônio e nem te desencorajar a querer casar, mas é preciso pensar não só as coisas positivas, mas também as partes negativas ou que precisam de mais atenção em um patrimônio. Para além do amor, um casamento precisa ser saudável para você o seu conjugue, por isso, o primeiro passo é pensar bastante e conversar com o seu parceiro sobre o casamento. O site ‘Sempre em Família’ explica que, alguns jovens casais acabam se precipitando e acham que o casamento tem a capacidade de resolver problemas, o que não é verdade.

Para auxiliar nessa jornada, o portal especializado em assuntos familiares conversou com Edson e Sueli Kuns, que auxiliam casais de diversas idades sobre o patrimônio e eles revelaram os motivos e hábitos que, se você percebe que ocorre no seu relacionamento, é preciso repensar a ideia de casamento. Confira:

Imaturidade

Imaturidade não tem somente a ver com a idade, mas também como responsabilidade. Se você ou seu parceiro ainda apresentam atitudes imaturas, o casamento não vai fazer isso sumir. Para compreender melhor e crescer enquanto casal, busque casais mais experientes para conversar. “Lembre que existem pessoas que envelhecem, mas nunca amadurecem”, comenta Edson Kuns.

Casar para sair de casa

Outro erro muito comum entre os jovens é pensar em casar apenas para sair de casa ou para não dar mais satisfação para os pais. Isso costuma acontecer em casos onde as relações familiares são problemáticas e controladoras, mas o casamento também não vai te fazer ‘fugir’ disso. Mesmo que você já namore, o mais indicado, nesse caso, é pensar em planos para morar sozinho. No casamento, você também terá que dar satisfação em algumas tomadas de atitudes, então pode ser que você também se sinta controlada, assim como se sentia na casa dos pais.

Falta de dinheiro

Com festa ou não, o casamento requer gastos. Além disso, se você ou seu parceiro ainda não possuem dinheiro para sustentar um lar, é preciso pensar bem. “A ideia de viver somente de amor e brisa, como nos contos de fada e filmes românticos, é uma ilusão” Afirma os conselheiros.

Você e seu parceiro divergem em assuntos importantes

Ter opiniões, gostos e vontades diferentes do seu namorado é algo comum e até saudável, contudo, se os pensamentos divergem muito, é preciso cuidado. Um exemplo é o pensamento de futuro: ambos precisam ter os mesmo objetivos, para que se caminhe junto no casamento. Já pensou você sonha em ter filhos e ele não?

Egoísmo

Ser egoísta não cabe em nenhuma relação, por isso, se o seu parceiro mostra atitudes individualistas no namoro, isso não vai mudar com o casamento. Vocês precisam estar na ‘mesma página’.

