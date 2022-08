Receita caseira de cuscuz de tapioca com coco que leva apenas 5 ingredientes Foto ilustrativa - Reprodução - YouTube - Canal Lar Doce Sal

Você já comeu alguma vez uma receita de cuscuz caseiro em que a base principal deste prato é feito com tapioca? Se disse não ou ficou curioso, queremos convidá-lo justamente a conhecer uma versão deliciosa que pode ser feita em casa.

Com apenas 5 ingredientes, essa é a típica sugestão que vai bem em qualquer hora do dia. Para conhecê-la, basta separar seu papel e caneta para anotar todos os detalhes que deixaremos a seguir. Vamos lá conferir?

Receita de cuscuz de tapioca

Ingredientes:

2 xícaras de açúcar;

1 coco médio ralado;

1,3L de água ou leite;

1 lata de leite condensado;

500g de tapioca.

Modo de preparo do seu cuscuz:

O primeiro passo será colocar a tapioca e o açúcar em um recipiente;

Então, você deverá ferver a água ou o leite e distribuí-la sobre os dois ingredientes separados anteriormente;

Quando formar uma espécie de pasta, adicione metade do coco ralado;

Agora, você deve tampar o recipiente com um pano de prato;

Uma vez esfriado, você deverá polvilhar sua mistura com o que sobrou do coco;

Então, sirva com leite condensado;

Bom apetite!

Com informações do portal Tudo Gostoso.

