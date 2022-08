NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble no espaço; confira registro

Esta paisagem de nuvens celeste captada pelo Telescópio Espacial Hubble da NASA mostra a região colorida na Nebulosa de Órion em torno do objeto Herbig-Haro HH 505.

Como detalhado pela NASA, estrelas infantis criando ondas de choque que colidem com gás e poeira próximos em alta velocidade. No caso de HH 505, esses fluxos se originam da estrela IX Ori, que fica nos arredores da Nebulosa de Órion, a cerca de 1.000 anos-luz da Terra.

As próprias saídas são visíveis como estruturas curvas graciosas na parte superior e inferior desta imagem.

Sua interação com o fluxo em grande escala de gás e poeira do núcleo da nebulosa os distorce em curvas sinuosas.

NASA divulga nova imagem reveladora captada pelo Telescópio Hubble no espaço

Capturada pela Advanced Camera for Surveys (ACS) do Telescópio Hubble por astrônomos que estudam as propriedades das saídas e discos protoplanetários, a imagem revela ondas de choque brilhantes formadas pelas saídas, bem como correntes mais lentas de material estelar.

Como detalhado pela NASA, a Nebulosa de Órion está inundada de intensa radiação ultravioleta de estrelas jovens e brilhantes.

A sensibilidade do Hubble à luz ultravioleta permite que os astrônomos observem diretamente esses fluxos de alta energia e aprendam mais sobre suas estruturas.

A Nebulosa de Órion é uma região dinâmica de poeira e gás onde milhares de estrelas estão se formando. É a região de formação estelar massiva mais próxima da Terra, tornando-se uma das áreas mais examinadas do céu noturno e muitas vezes um alvo para o Hubble.

Ainda de acordo com as informações, esta observação também fez parte de um fascinante mosaico do Hubble da Nebulosa de Órion, que combinou 520 imagens ACS em cinco cores diferentes para criar a visão mais nítida já obtida da região. Confira a paisagem de nuvens:

Texto com informações da Agência Espacial Americana