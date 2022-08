Moda: 3 formas de usar um look nude de forma elegante

O nude é o tom que mais combina com qualquer outro tom de pele. Sem dúvida, essa tonalidade promove uma aparência elegante e ao mesmo tempo discreta e leve. Sem falar que o look nude pode ser adaptado à diversas ocasiões.

Seja para um dia de trabalho ou para festas glamourosas, o nude certamente cairá bem e será uma ótima escolha. Selecionamos três maneiras para que você possa se inspirar e usar o look nude de forma elegante!

Nude e branco

Sim! A combinação é simplesmente maravilhosa. Calças de alfaiataria em tom nude acompanhadas de blusa branca são perfeitas para um dia no escritório.

O branco e o nude se completam e sempre irão ficar bem colocados juntos. Da mesma forma, ou invés do branco, você também pode usar o preto com o nude. Essas cores realmente não te deixarão errar na hora de montar seu visual.

Nude para a noite

O tom também é muito bem-vindo nas ocasiões noturnas que merecem maior elegância. Dessa forma, com um vestido nude em cetim você estará pronta para arrasar com o look. Experimente incrementar o visual com um belo salto dourado e é isso!

Outra dica aqui é escolher um tom nude que converse com a cor do seu cabelo. Sim, o conjunto todo certamente engrandecerá o seu look.

Nude e cores contrastantes

Uma opção fácil e que também é totalmente possível é combinar nude com uma cor contrastante entre as suas peças. Você pode usar, por exemplo, blusa vermelha com uma calça nude ou um top verde escuro com uma saia nude.

Não podemos esquecer a maquiagem, que é essencial para estilizar com um nude. Nesse quesito, escolha iluminadores e cores sutis nos lábios. O estilo sem maquiagem irá dar mais naturalidade à sua aparência.