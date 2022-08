FURIA e paiN Gaming decidem a primeira vaga para a final da chave superior

Torcida da paiN Gaming vibra com a classificação para a final da chave superior! (Cesar Galeao/Reprodução / Riot Games - Cesar Galeão)

As partidas da fase eliminatória do Campeonato Brasileiro de League of Legends voltaram a acontecer neste sábado, 13 de agosto, com o confronto entre FURIA e paiN Gaming pela chave superior da competição.

A definição do confronto aconteceu depois que a FURIA conquistou a primeira colocação na fase de pontos e teve a chance de escolher seu adversário entre o terceiro e o quarto colocados, optando por enfrentar a paiN, que terminou na 3ª colocação.

Com um show da torcida a parte, as duas equipes se enfrentaram sabendo que ainda não é o fim da linha. Quem perder ainda terá a chance de conquistar o título, mas precisará sobreviver a duras séries realizadas na chave inferior, onde a KaBuM! Esports, que venceu na série de ontem, aguarda para saber quem será seu adversário.

Abrindo a série a FURIA encaixou uma primeira partida convincente e mostrando os motivos que levaram a equipe a fechar a fase de pontos no topo da tabela e com uma campanha consistente. Com o jogo controlado, a paiN não teve espaço para crescer na partida e conseguir abrir a série a seu favor.

Na segunda partida, a história foi diferente e os Tradicionais mostraram que conseguiram solucionar parte dos problemas das semanas anteriores e superaram a FURIA, empatando a Md5 em 1 a 1 e garantindo ao menos 4 jogos neste sábado.

Vale a final da chave superior

O terceiro confronto do dia foi extremamente equilibrado e até o final da partida foi impossível ter uma definição clara de quem estava na vantagem. Disputando jogada a jogada e objetivo por objetivo as duas equipes mostraram domínio do jogo e de suas respectivas composições.

Sabendo que a vitória colocaria a equipe a 1 partida de fechar a série, a paiN mostrou frieza e conseguiu segurar o jogo quando necessário e conquistar eliminações chave e o bônus do barão no momento necessário para conseguir fechar a partida.

A um ponto da vaga na final da chave superior, a paiN entrou para o quarto jogo do dia com outra postura, no entanto eles não conseguiram manter a vantagem de sua composição nos momentos iniciais e viram a FURIA equilibrar e virar a partida.

Precisando jogar de forma controlada, os Tradicionais tentaram manter o tempo a seu favor e conseguiram. Após boas lutas e avanços da FURIA a paiN conseguiu encaixar uma série de eliminações importantes a seu favor e viu o caminho livre para fechar a Md5 em 3 a 1, e conquistar a primeira vaga para a final da chave superior.