Essa é a QUANTIDADE MÁXIMA de ÁLCOOL que você pode beber para evitar danos, de acordo com especialistas

O consumo de álcool pode trazer diversos efeitos negativos ao corpo. Mesmo em pequenas quantidades, a substância pode, aos poucos, afetar tecidos musculares, o cérebro e principalmente o fígado, que tem como objetivo filtrar a entrada na corrente sanguínea.

Com o passar do tempo, quem ingere álcool frequentemente acaba com o órgão danificado, podendo desenvolver problemas sérios como cirrose, fígado gorduroso e também aumentar as chances de câncer.

Por isso, caso você não consiga evitar totalmente a bebida alcoólica, é necessário limitar o consumo para evitar problemas futuros.

Qual é a quantidade ‘permitida’?

Conforme informado pelo Meganotícias, hepatologistas analisaram a ligação do aumento de doenças hepáticas e o hábito excessivo de consumo da população europeia. O correto seria não beber, pois seria a única forma de evitar 100% os danos, mas especialistas indicam o consumo máximo.

“Fique três dias sem beber por semana, nunca consuma mais de cinco unidades de álcool de uma só vez e não mais de 10 por semana“, informa o vice-secretário geral da comissão EASL-Lancet, Aleksander Krag, ao El País.

Contudo, a quantidade de álcool em cada bebida varia, então a quantidade de copos, latas ou garrafas também se altera. O Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido diz que é possível calcular a quantidade de líquido ingerido a partir de uma função matemática. Se uma garrafa de vinho de 1 litro (1.000 ml) tiver 12,8% de álcool, a conta seria:

[12,8 (prova de álcool) x 1.000 (ml da garrafa)] / 1.000= 12,8. Nesse caso, a garrafa de vinho teria 12,8 unidades de álcool.

É importante entender que a prevenção é a melhor forma de evitar doenças futuras. Beba com moderação.

