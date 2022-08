Ainda dá tempo! Melhores perfumes para presentar o seu pai

Azzaro Pour Homme L’Eau

As notas de topo são Yuzu, Toranja e Limão de Amalfi. As notas de coração são Lavanda e Gerânio e as notas de fundo são Sândalo, Patchouli/Oriza, Vetiver e Almíscar.

Homem Dom - Natura

Entre os nacionais, a linha Homem é uma das mais conhecidas. De acordo com o especialista, esse foi um dos melhores aromas lançados no ano de 2019 e traz notas amadeiradas bem marcantes. Seu uso é indicado para eventos noturnos, pois além das notas de madeiras, traz notas gourmands.

Essencial Intenso

As notas de topo são Pimenta Preta, Noz-moscada e Cardamomo. As notas de coração são Carvalho, Patchouli ou Oriza e Notas de Óleo as notas de fundo são Sândalo e Almíscar.

Azzaro

As notas de topo são Lavanda, Anis, Limão, Alcarávia, Manjericão, Bergamota, Sálvia Esclaréia e Íris. As notas de coração são Vetiver, Sândalo, Patchouli ou Oriza, Cedro, Bagas de Zimbro ou Junípero e Cardamomo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Couro, Âmbar, Almíscar e Fava Tonka.

Dior Homme Eau for Men

As notas de topo são Coentro, Toranja e Bergamota da Calábria. A nota de coração é Íris da Toscana e as notas de fundo são Cedro da Virgínia e Âmbar.

Emblem Montblanc

As notas de topo são Sálvia Esclaréia, Toranja e Cardamomo. As notas de coração são Folha de Violeta e Canela e as notas de fundo são Fava Tonka e Notas Amadeiradas.

Polo Blue EDT - Ralph Lauren

As notas de topo são Pepino, Melão e Mandarina. As notas de coração são Manjericão, Sálvia e Gerânio e as notas de fundo são Camurça, Notas Amadeiradas e Almíscar.

Malbec

As notas de topo são Cedro da Virgínia, Incenso, Pimenta, Lima, Cassis, Mandarina, Folha de Violeta, Limão de Amalfi, Bergamota e Cardamomo. As notas de coração são Cedro, Patchouli/Oriza e Sândalo e as notas de fundo são Musgo de Carvalho, Âmbar, Benjoim e Almíscar.

