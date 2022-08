Skincare: 3 soluções simples para uma pele mais jovem na menopausa

Os níveis hormonais das mulheres simplesmente mudam em cada etapa da vida. Na menopausa não é diferente, assim como acontece na adolescência, gravidez e pós-parto. Durante a menopausa, sua pele pode ficar mais seca, mais sensível e mais fina. As células da pele também se multiplicam de forma mais lenta e precisam de um incentivo a mais. As manchas desaparecerão mais lentamente e as marcas irão permanecer por mais tempo.

O uso de ácido hialurônico, ceramidas e do retinol continuam sendo essenciais nessa fase da vida, principalmente se sua pele se torna mais seca. Felizmente, produtos que são um maravilhoso auxílio nos cuidados diários com a pele existem e preparamos algumas soluções simples para te ajudar.

ATENÇÃO: As informações contidas neste texto tem o objetivo apenas de informar. Para estabelecer a rotina de cuidados com a pele que esteja de acordo com as suas necessidades, consulte sempre um médico dermatologista.

Aposte em um bom sérum de ácido hialurônico

Este sérum é realmente poderoso e adequa-se à sua pele se você está passando pelo período de pré-menopausa e pela menopausa. Os produtos são variados, mas este em especial contém ácido hialurônico, que é absorvido pela pele e absorve a umidade, o que pode evitar os primeiros sinais de envelhecimento.

Séruns que evitam a perda de lipídios

Os cremes diurnos e noturnos da Vichy tem resultados notavelmente surpreendentes. Eles são indispensáveis, assim como as cápsulas hidratantes. O Neovadiol Meno 5 Sérum para Menopausa foi formulado justamente para favorecer as mulheres nesse processo. Ele age no impacto da alteração hormonal, na redução da produção de colágeno, além de evitar a perda de lipídios.

A fórmula contém ingredientes ativos para reter a umidade, combatendo o ressecamento, dar mais brilho à pele e conferir um tom mais homogêneo.

Formulações com retinol ou substâncias alternativas

O laboratório Clarins, após diversas pesquisas, reformulou sua linha Super Restauradora mais vendida para inserir o poder das plantas para nutrir, tratar e rejuvenescer a pele, em um produto mais natural.

A nova fórmula combina uma série de nutrientes para melhorar o tom e combater a falta de firmeza da pele. Acrescente-se a isso o extrato orgânico de harungana, uma alternativa natural (à base de ervas) ao retinol que ajuda a estimular a produção de colágeno, elastina e ácido hialurônico.