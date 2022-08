Segurar gases pode ser perigoso! Isso é o que acontece com o seu corpo se você segurar o pum por muito tempo

Os gases são consequências totalmente naturais da digestão e por mais que você possa sentir vergonha, todas as pessoas peidam, alguns com mais e outras com menos frequência, dependendo do alimento consumido e se você tem o costume de segurar ou não o pum. Estima-se que um ser humano costuma soltar gases entre 12 e 25 vezes por dia.

Segundo o site Meganotícias, a flatulência é consequência do gás metano produzido pela fermentação e digestão dos alimentos no sistema digestivo. O ar engolido enquanto você come ou fala também influencia.

O que acontece quando alguém segura o pum?

É até mesmo falta de educação soltar gases ao lado de alguém, seja um desconhecido, amigos, familiares ou seu parceiro, contudo, segurá-lo também não é uma boa escolha. Caso você segure esse ar por muito tempo, o primeiro sinal a aparecer é um inchaço, que pode causar dor, indigestão e azia.

Pesquisas também mostram que, em casos extremos, a flatulência que fica presa no sistema digestivo pode ser reabsorvida pela corrente sanguínea e ser eliminada em forma de gás pela boca. Outros estudos ainda dizem a pressão pode aumentar as chances do desenvolvimento de doenças como diverticulite, condição causada pela inflamação dos divertículos ou pelas bolsas nas paredes internas do intestino, mas ainda não existe uma resposta concreta sobre isso.

Por isso, a melhor coisa a se fazer caso sinta vontade de eliminar os gases é ir para um local privado ou procurar um banheiro.

