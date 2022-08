Relacionamento: 4 sinais marcantes do parceiro de possível traição (Reprodução/TV Globo)

Para saber se seu companheiro está te traindo, a intuição é uma peça fundamental. Embora ela não determine o que, de fato, está acontecendo, pode ser a chave para abrir seus olhos.

Vale lembrar que sinais não são certezas. Justamente por isso, é necessário estudar o cenário e avaliar a situação até que chegue a conclusão.

De acordo com o especialista em amor e sexo na era digital ao Psychology Today, Robert Welss, “os sinais de traição parecem diferentes em cada relacionamento, é claro, mas existem alguns tópicos comuns que você pode procurar. Em primeiro lugar, vou lhe dizer o seguinte: se seu instinto lhe diz que seu parceiro está traindo, pode estar certo.”

Embora os casos sejam específicos, abaixo você confere a segunda e terceira sessão de possíveis sinais de traição extraídos da mesma fonte.

2ª sessão: Relacionamento: 3 sinais de que seu parceiro está te traindo

3ª sessão: Relacionamento: 3 possíveis sinais de traição, segundo especialista

1 – Amigos ficam desconfortáveis ao seu lado

É comum que a pessoa traída seja sempre a última a descobrir. Os amigos de seu parceiro provavelmente já até sabem o que está acontecendo, de fato. É capaz de seus próprios amigos descobrirem antes também.

“Esse conhecimento normalmente faz com que esses indivíduos se sintam desconfortáveis ao seu redor. Os amigos do trapaceiro podem tentar evitá-lo ou ser muito gentis com você. Seus próprios amigos podem tentar evitar conversas sobre seu relacionamento, e podem compensar demais sendo mais legais”, diz Welss.

2 – Despesas inexplicáveis

Neste momento, você começa a perceber transações suspeitas de seu parceiro, tendo compras “sem destino” como consequência.

“Se você perguntar ao seu parceiro sobre essas despesas e suas respostas parecerem falsas, é provável que elas não sejam verdadeiras. A infidelidade custa dinheiro: presentes, viagens, vinho e jantares, quartos de hotel etc.”, explica o especialista.

“Os custos da traição podem aumentar muito rapidamente. Se você vir grandes saques em dinheiro ou evidências de compras em lugares que raramente ou nunca frequenta, isso não é um bom sinal”, completa.

3 – Intimidade emocional desapareceu

No decorrer de um relacionamento, é comum que os laços deixem se ser tão intensos quanto no começo. Contudo, a intimidade emocional é uma ferramenta que os mantém ligados.

“Então, se o seu parceiro de repente parece menos emocionalmente vulnerável e íntimo com você e não parece querer que você seja emocionalmente vulnerável e íntimo, isso é uma forte indicação de que o foco dele mudou – provavelmente para um parceiro de caso”, aponta o especialista.

4 – Seu parceiro evita conversar quando questionado sobre traição

Falar sobre traição será a última coisa no mundo a ser feita por seu parceiro, caso ele realmente esteja aprontando com você. Ao apresentar esse assunto, é provável que ele desvie e faça de tudo para mudar o tópico.

“Se confrontou seu parceiro sobre infidelidade e foi rejeitado, talvez com uma mensagem como: ‘Se você confiasse um pouco mais em mim, talvez as coisas fossem melhores entre nós’, você não deve deixar que isso anule sua sensação de que algo está errado em seu relacionamento”, observa o especialista.

“Tampouco você deve aceitar automaticamente a afirmação de seu parceiro de que você é o culpado. Como dito anteriormente, se seu instinto lhe diz que seu parceiro está traindo você, você provavelmente está certo”, finaliza.

Importante

Lembre-se: estes são apenas três dos diversos sinais que podem indicar traição. De acordo com o especialista, seu companheiro pode apresentar todos eles e ainda assim não estar te traindo. Contudo, é importante tomar nota de alguns detalhes.

“Por favor, note: Seu companheiro pode exibir todos os estes sinais e ainda não estar trapaceando. Mas estas permanecem indicações de que algo está errado em sua vida e/ou seu relacionamento. Pode não ser trapaça, mas quase certamente há algo sobre o qual você e seu parceiro devem conversar”, conclui.