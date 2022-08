Receita perfeita de panqueca de tapioca que você precisa aprender hoje mesmo

Quer aprender uma nova alternativa na hora de fazer a sua panqueca caseira e que leva apenas 3 ingredientes em sua composição? Garanta então seu papel e caneta para anotar uma receita super fácil de reproduzir.

Com a tapioca em sua base principal, esta dica é compartilhada pelo portal Tudo Gostoso e fica pronta em poucos minutos. Vamos lá conferir?

Receita de panqueca de tapioca

Lista de ingredientes:

1 pitada de sal;

2 ovos;

⅔ xícara de massa de tapioca.

Modo de preparo da panqueca:

Para começar, coloque todos os ingredientes no liquidificador;

Feito isso, você deve batê-los até que se obtenha uma massa homogênea;

O próximo passo será untar uma frigideira com óleo ou azeite e aquecê-la;

Logo após, despeje um pouco da massa para formar a panqueca, semelhante ao processo feito com a massa de farinha de trigo;

Vá alternando os lados e tome cuidado para não queimar;

Você pode usar os recheios que desejar nas suas panquecas;

Bom apetite!

