Perfumes femininos para você conhecer AINDA em 2022

Já se passou mais da metade do ano de 2022, contudo, nunca é tarde para fazer descobertas. O mundo da moda, por exemplo, é um lugar cíclico, com novos looks e tendências sumindo e aparecendo a cada dia, sejam eles algo totalmente novos ou com uma pegada vintage. Assim também ocorre com os perfumes, com diversas fragrâncias que já fizeram sucesso em outros tempos voltando a ser as queridinhas das pessoas e outras mais novas também ganhando espaço.

Pensando nisso, você confere a seguir 5 perfumes importados indicados pela youtuber Carol Octaviano para você conhecer ainda em 2022.

Eternity - Calvin Klein

O perfume Eternity, lançado em 1988, possui um aroma clássico da década. Não é uma fragrância muito utilizada atualmente, então se você escolher esse aroma como sua assinatura, saiba que você terá um aroma praticamente exclusivo. As notas de topo são Notas Verdes, Frésia, Sálvia, Cítricos e Mandarina. As notas de coração são Cravo, Lírio, Lírio-do-Vale, Narciso, Cravo-de-Defunto, Violeta, Rosa e Jasmim e as notas de fundo são Almíscar, Heliotrópio, Sândalo, Âmbar e Patchouli ou Oriza.

Fields At Nightfall - Zara

A nota de topo é Hedione. A nota de coração é Jasmim e a nota de fundo é Sândalo. Assim como My Away, possui um aroma levemente adocicado e amadeirado.

My Way - Giorgio Armani

Possui um fundo levemente achicletado e adocicado. As notas de topo são Flor de Laranjeira e Bergamota. As notas de coração são Tuberosa e Jasmim Indiano e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar Branco e Cedro da Virgínia.

Libre - Yves Saint Laurent

As notas de topo são Lavanda, Mandarina, Groselha Preta e Petitgrain. As notas de coração são Lavanda, Flor de Laranjeira e Jasmim e as notas de fundo são Baunilha de Madagascar, Almíscar, Cedro e Âmbar Cinzento.

Omnia Crystalline - Bvlgari

Essa é uma fragrância mais leve, com notas naturais. As notas de topo são Bambú e Pera. As notas de coração são Lótus, Chá e Cássia e as notas de fundo são Almíscar, Madeira Guaiac e Musgo de Carvalho.

