Penteados: 5 dicas para cabelos cacheados se você quer estar linda e estilosa em uma festa

Recebeu aquele convite para uma festa e está sem ideia de possíveis penteados que possam te ajudar a brilhar com a make e o lookinho? Então, fique tranquila, pois trouxemos algumas dicas que vão te ajudar com este tema.

Com foco em cabelos cacheados, separamos uma lista de tutoriais que foram compartilhados no TikTok, com alternativas que são super fáceis de reproduzir em casa.

E além de te deixarem ainda mais bela, são sugestões que contam com acessórios que você possivelmente deve ter ou que são facilmente encontrados nos mais variados comércios.

Você pode se interessar por estes penteados:

Já que falamos dos acessórios…

Não esqueça que se quiser reproduzir os penteados enquanto aos vídeos, você precisará de alguns itens que auxiliam na execução e finalização das recomendações. Assim sendo, caso tenha, garanta:

Grampo;

Presilha;

Borrifador;

Gel;

Escovinha para o baby hair;

Pente;

Elástico de cabelo.

Sem mais delongas, veja a seguir os tutoriais divulgados na plataforma de vídeos. (Se não conseguir visualizá-los, não se preocupe e basta que acesse os links: LINK 1, LINK 2, LINK 3, LINK 4 e LINK 5).

