Moda: 3 looks de Meghan Markle para o trabalho totalmente possíveis

Você já teve vontade de trabalhar de shorts, confesse! Pois saiba que mesmo naquele dia talvez sem muita inspiração, quando você acorda mais sonolenta você provavelmente poderia usar shorts para ir ao escritório. Segundo Meghan Markle, os shorts podem ser bem apropriados para o local de trabalho sim.

Meghan Markle esteve bem à vontade em seu short Dior azul marinho com uma camisa de botão branca. Meghan complementou o look com um cinto Ralph Lauren na cor conhaque e sapatos de camurça Manolo Blahnik e bolsa da Cult Gaia.

Estilo bem diferente, você acha? Vamos esclarecer os pontos para você.

Os shorts logo acima dos joelhos, com seu caimento solto e corte reto, favorece os movimentos e não marca seu corpo. Ideal para um look descontraído, quem sabe numa sexta-feira. Sem dúvida, uma camisa branca com botões na frente faz qualquer roupa parecer muito apropriada para o dia de trabalho.

Os sapatos de salto alto conferem a seriedade que o visual precisa.

A duquesa compareceu à sede da ONU, em Nova York, de mãos dadas com o príncipe Harry, vestindo um top preto de mangas, saia de comprimento um pouco abaixo dos joelhos e sapatos de salto pretos.

Para complementar, Meghan usava seu tradicional rabo de cavalo baixo e bolsa Mulberry para dar uma quebra na tonalidade do visual. E sim, podemos adotar Meghan como inspiração para looks para o dia de trabalho no escritório. Sem dúvida, a duquesa combina muito bem todas as peças, além de alguns looks serem mais versáteis e leves.

Enfim, nos dias atuais não acreditamos ser um problema poder mostrar os joelhos com um short de alfaiataria.

Além disso, Meghan Markle também já provou que o blazer pode e deve ser usado de forma contemporânea. Ela mesclou um maxi blazer com calça jeans de corte reto e lavagem desbotada, além de adicionar um scarpin à produção. Essa mistura fez com que seu look parecesse mais atualizado.

Meghan também é mestre em usar conjuntos completos de blazer e calça social, deixando seu visual bem mais elegante.