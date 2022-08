KaBuM! Esports e Miners fazem a primeira partida dos playoffs do CBLOL 2022

A primeira série da fase eliminatória do segundo split do CBLOL 2022 foi realizada na tarde desta sexta-feira, 12 de agosto. O confronto entre KaBuM! Esports e Miners marcou o início das competições pela chave inferior, onde cada confronto vale a sobrevivência da equipe no campeonato.

Classificados em 5º e 6º lugares na fase de pontos, as duas equipes chegaram ao stage empurrados pela torcida, que novamente marcou presença na arena para empurrar os jogadores em cada uma das partidas da série melhor de cinco.

Nova escalação

A primeira partida da série Md5 dessa chave inferior foi marcada pelo retorno do atirador Drop, jogando pela Miners. Com composições agressivas, as duas equipes não demonstraram nervosismo no começo da partida e vieram com tudo para o jogo.

O começo foi melhor para os Ninjas, que mostraram superioridade e conseguiram abrir uma grande vantagem no placar de ouro com boas eliminações nos primeiros minutos de jogo. Apesar disso, a Miners conseguiu alguns objetivos que garantiram uma certa igualdade no placar, que não durou muito tempo.

Mostrando lutas cada vez mais encaixadas, a KaBuM não deu o menor espaço para a Miners crescer e se recuperar no jogo. Com objetivos neutros conquistados tranquilamente, torres derrubadas, eliminações e uma vantagem de jogo de mais de 15 mil, os Ninjas rumaram tranquilos para garantir a vitória no jogo número 1 da série.

Tudo novo... de novo

Para a segunda partida do dia a Miners decidiu voltar para sua formação original com o atirador Celo no lugar de Drop.

Pensando em entrar na partida com uma atitude diferente, a Miners entrou mostrando um começo de jogo ligeiramente mais equilibrado, mas não o suficiente para parar o jogo rápido dos Ninjas, que novamente vieram com tudo para cima na tentativa de cravar um 2 a 0 e ficar a um jogo de fechar a série.

Apesar do começo equilibrado, a Miners não conseguiu se manter na partida e viu novamente a KaBuM dominar o jogo e conquistar uma vitória sem dificuldades.

Tudo ou nada

Na terceira, e decisiva partida do dia, as duas equipes entraram no game com possibilidades opostas. Enquanto a Miners joga para tentar se salvar na série e forçar o quarto jogo, a KaBuM vem com tudo para cravar o 3 a 0 na primeira Md5 do segundo split do CBLOL 2022.

De forma agressiva, a KaBuM começou o jogo mostrando que o fato da Miners ter buscado uma composição similar a utilizada por eles não era garantia de vitória.

Em menos de 10 minutos foram 5 eliminações a favor dos Ninjas e uma diferença de 4 mil no placar de ouro. E eles não pararam por ai! De forma implacável a KaBuM seguiu atropelando a Miners e aumentando todos os pontos de vantagem no mapa.

A partir daí, a Miners não teve como reagir e deu adeus ao CBLOL após perder uma das séries mais rápidas da competição.

