Gata tem pelo tingido de rosa por tutor: ‘para combinar com meu cabelo’

Uma gata foi vítima de maus-tratos pelo seu tutor, que mora em Tatuí, cidade do interior de São Paulo. Ela foi totalmente tingida na cor rosa, para “ficar mais bonita e combinar com seu cabelo”. O homem também tinha mechas rosas em seu cabelo.

Segundo o portal G1, o animal foi resgatado pelo grupo Cadeia Para Maus Tratos, que redirecionou a gata a um abrigo em Piracicaba, na região. Eles registraram um boletim de ocorrência por maus-tratos a animais.

Segundo a dona do abrigo que recebeu Pink - nome que a gata recebeu pela equipe de resgate - a pelagem dela deve levar meses para voltar ao tom original.

“Depende muito do produto usado e pode levar meses para descolorir. Até existem shampoos que agilizam a descoloração, mas estamos evitando isso porque a Pink já passou por um processo químico e agressivo. Por sorte ela não teve intoxicação”, disse Vitória Groppo de Lara ao G1.

Pink ainda não está disponível para adoção, pois precisa ser microchipada e castrada, algo que seu tutor original não havia feito. Vitória informou que deve realizar esses procedimentos no animal assim que o tingimento sair.

O ex-tutor da gata está sendo investigado pela Polícia Civil de Tatuí. A pena para este tipo de ocorrência é de 2 a 5 anos de detenção, além de multa.

Denúncias de maus-tratos contra animais têm alta de 15,60% em 2021, em São Paulo

As denúncias de maus-tratos contra animais cresceram 15,60% no estado de São Paulo em 2021. De acordo com dados da Delegacia Eletrônica de Proteção Animal (Depa), da Secretaria da Segurança Pública (SSP), foram 16.042 casos de janeiro a novembro, contra 13.887 no mesmo período de 2020.

Conforme a SSP, essas denúncias, que podem ser feitas pela internet, são enviadas aos distritos policiais espalhados pelo estado, que registram as ocorrências e fazem as devidas investigações. O órgão destaca que, caso haja um flagrante, a polícia também pode ser acionada pelo telefone 190 - saiba mais.

